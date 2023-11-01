Миротворцы из Казахстана выполнили свою миссию

Миссия в Мали была самой опасной и одной из самых масштабных из всех миротворческих операций ООН

Фото: пресс-служба ЦМО МО РК

Двое военнослужащих Вооруженных сил Казахстана, после года прохождения службы в составе Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), вернулись на родину, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Центр миротворческих операций Министерства обороны РК.

Как отметили в ЦМО, они являются первыми и единственными военнослужащими из Казахстана, которые были участниками миссии в африканской республике, так как 30 июня этого года Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, прекращающую работу МИНУСМА по просьбе переходного правительства Мали.

Миссия в Мали была учреждена 25 апреля 2013 года и была самой опасной из всех миротворческих операций ООН: за 10 лет 309 миротворцев погибли, исполняя свой долг. Миссия также была одной из самых масштабных - на момент закрытия персонал МИНУСМА насчитывал в общей сложности 15 тысяч человек.

В течение года двое военнослужащих Вооруженных сил Казахстана в качестве штабных офицеров выполняли комплекс задач по координации, взаимодействию с компонентами МИНУСМА, материально-техническому обеспечению миссии.

По словам подполковника Тулесова, миссия была непростая, и в постоянно меняющейся обстановке нужно было быть в курсе, что происходит, какой уровень обеспеченности во всех секторах миссии.

"Мы проводили сбор и анализ информации, подготавливали рекомендации и предложения в штаб миссии по вопросам технического обеспечения, а также инспектировали и проводили проверку готовности баз ООН в секторах и зонах ответственности", – поясняет подполковник Ермек Тулесов.

Прибыв в Казахстан, офицер планирует продолжить преподавательскую деятельность в Центре миротворческих операций МО РК и заниматься подготовкой миротворцев для других миссий ООН, делиться с молодыми военнослужащими ценным опытом.

Как отметили в пресс-службе, за плечами подполковника Тулесова не одна миротворческая миссия. Несколько лет назад он проходил службу в рамках миссии ООН в Западной Сахаре.