Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1

Модернизированные Атырауский, Павлодарский и Шымкентский НПЗ готовы выпускать Jet - A1 вместо ТС-1/РТ в объеме 50-55 тыс. тонн в месяц

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Вопрос готовности авиационной отрасли Казахстана к использованию авиатоплива марки Jet A-1 стал главной темой рабочих совещаний на площадках международных аэропортов Астаны и Алматы. Участники встречи обсудили процедуры взаимодействия по вопросам использования Jet А-1. Также была отмечена стратегическая важность поручения президента РК Касым-Жомарта Токаева о развитии гражданской авиации и расширении географии полетов в международном авиасообщении, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство энергетики РК.

В республиканских совещаниях приняли участие представители Министерства энергетики РК, Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК, АО НК «КазМунайГаз» (КМГ), АО «Самрук Казына», руководители НПЗ КМГ, ТОО «КазМунайГаз-Аэро», аэропортов Астаны и Алматы, ведущих отечественных авиакомпаний, логистических перевозчиков. Во встречах также участвовали эксперты Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), швейцарской лаборатории SGS (мирового лидера в сфере экспертизы и сертификации, имеет лаборатории на заводах КМГ), международной ассоциации JIG (Joint Inspection Group).

Директор департамента транспортировки нефти и переработки нефти Даулет Арыкбаев отметил, что казахстанскими НПЗ после модернизации увеличена выработка авиатоплива ТС-1 в 2020-2023 гг. с 438,2 тыс. тонн до 624 тыс. тонн/год. На сегодня модернизированные Атырауский, Павлодарский и Шымкентский НПЗ готовы выпускать Jet - A1 вместо ТС-1/РТ в объеме 50-55 тыс. тонн/мес.

В случае готовности инфраструктуры перевозки и потребления, начнется поэтапный переход НПЗ на выработку Jet-A1.

Напомним, что Министерством транспорта было принято решение о последовательном переходе на топливо JET A-1 с учетом возможностей и потребностей аэропортов. По словам представителей аэропорта Алматы, предприятие продолжает модернизацию топливно-заправочного комплекса и к июню 2024 года планирует полный переход на использование авиатоплива, выпускаемого по мировому стандарту ASTM D1655.

По словам представителей КМГ, нефтеперерабатывающие заводы КазМунайГаза готовы к выпуску авиатоплива международной марки Jet A-1, которое используется более чем в 70 странах мира. Как пояснили эксперты КМГ, производство Jet A-1 подразумевает полную перенастройку соответствующих заводских мощностей, поскольку параллельный выпуск топлива марки ТС-1 является невозможным.