Казахстанские программисты помогают незрячим людям освоить алфавит, языки и слушать музыку

фото из архива Нурбека Енсебаева

Не опуская рук

Идейный вдохновитель и руководитель команды разработчиков уникаль­ных технологий Sezual Нурбек Енсебаев – выпускник Московского энергетического института по программе «Болашак». Он успел поработать директором казахстанско-французского центра при Satbayev University, где проводились курсы по повышению квалификации для инженеров-программистов, и параллельно занимался различными разработками. Переезд с семьей в Актау был вполне осознанным решением, так как Нурбек убежден, что надо развивать и регионы. Он ведет активную общественную деятельность, часто выступает перед студентами вузов и колледжей, считая необходимым рассказывать молодежи про современные технологии и привлекать их к изучению таких важных сфер, как искусственный интеллект, машинное обучение, компьютерное зрение, технологии инклюзивного образования, способствующих техническому прогрессу страны.

Путь отечественных разработчиков к признанию и внедрению технологий, несмотря на их социальную значимость и востребованность, был непрост. Программисты стучались во все двери с просьбой оказать спонсорскую поддержку их разработкам, облегчающим жизнь людей с ограниченными возможностями. Не опуская рук продолжали участвовать во всех конкурсах, пока не победили в одном из них.

На полученные тогда средства заказали все комплектующие, собрали их в Казахстане и запрограммировали. Готовые аппараты для изучения алфавита разработчики подарили слабовидящим детям в Атырау. Это был важный шаг на пути коммерциализации и внедрения технологий в жизнь.

Сегодня в Атырау благодаря бизнесменам аппаратами Sezual обеспечены школа для незрячих детей, областная библиотека им. Сланова и филиал Казахского общества слепых. С их помощью незрячие осваивают алфавит на трех языках, обучаются читать самостоятельно. Аппараты внедрены и в школе № 10 Астаны, где есть класс для слабовидящих и незрячих детей.

– Учитывая, что у нас катастрофичес­ки не хватает тифлопедагогов, крайне важно, чтобы выделялись средства на развитие технологий в этом направлении. Считаю, что нам повезло, так как мы очень долго стучались в двери государственных структур, – говорит Нурбек Енсебаев.

Тифлопедагоги признаются: удивились тому, что чтение на языке Брайля освоили не только незрячие дети, но и дети с ДЦП, с задержкой памяти, речи, с аутизмом, которые считались практически необучаемыми. Аппарат стал открытием и для учителей из Атырау, так как ранее они тратили несколько лет, обучая алфавиту на одном языке.

Успехов дети смогли добиться благодаря простоте управления устройством, которое помещается в карман. Тактильно они чувствуют точки и запоминают их, а также слышат озвучку. В итоге в игровой форме дети запомнили алфавит на трех языках. Таким образом, разработчики преодолели не только языковой барьер, улучшили эффективность обучения, но и сделали вклад в развитие образования в целом.

А позже дети высказали желание научиться играть на музыкальных инструментах и выступать на сцене, как Андреа Бочелли.

По словам Нурбека, по завершении разработки дети получили в подарок музыкальные аппараты для изучения нотной грамоты. Параллельно инженеры пишут электронное приложение, чтобы помочь освоить игру и на этих инструментах.

Мой собеседник отметил, что его вдохновили слова Президента Касым-Жомарта Токаева, сказанные на Нацио­нальном курултае, о необходимости активно развивать инклюзию, открывать людям с ограниченными возможностями доступ к внешней среде, чтобы все они чувствовали себя полноценными членами общества.

Гранты как спасение

В этом году команда выиграла грант Фонда науки и сейчас работает еще по двум направлениям – адаптация автотранспорта для колясочников, возможность обслуживания в различных учреждениях и ориентирование в пространстве для незрячих. В Алматы в рамках «пилота» в одном из банков второго уровня уже установили звуковые маяки, позволяющие незрячим людям быть полноценными клиентами финансовых институтов. Далее они будут внедряться в других регионах страны.

Впрочем, этим инженеры не ограничились. К примеру, они изобрели технологию экзоскелета, позволяющую восстановить позвоночник после различных проблем и избежать ухудшения остеохондроза, сколиоза. Этой разработкой заинтересовались профильные организации Германии и США, ведутся переговоры с Олимпийскими и Паралим­пийскими комитетами некоторых стран. На вопрос, неужели эта технология оказалась новинкой для таких передовых стран, Нурбек отметил, что они тоже не ожидали подобного интереса. Сегодня команда работает над совершенствованием биолокатора, позволяющего человеку даже без глазных яблок самостоятельно передвигаться по городу и кататься на велосипеде.

– Инициатор этой технологии – мой друг и коллега, ученый-изобретатель Галымжан Габдрешев, который сам имеет серьезные проблемы со зрением. Используя эту особенность изобретения, с помощью звуков и сигналов человек воссоздает визуальный образ окружающих объектов, расстояние до него, высоту, – объясняет он.

Данный проект позволил команде разработчиков выиграть грант Всемирного банка. Они смогли доказать, что незрячий человек без палочки, без собаки-поводыря, без помощника может самостоятельно передвигаться по городу и даже активно заниматься различными видами спорта.

По всем озвученным проектам отечественные разработчики в прошлом году стали лауреатами премии ООН, а в этом – победителями в категории «Инклюзивный город», оказавшись первопроходцами в СНГ. По словам собеседника, все их изобретения создают некую экосистему, в которой незрячий человек может развиваться, передвигаться по городу, путешествовать.

Нурбек отметил, что часть изобретений уже коммерциализирована. К примеру, завершается выпуск 2 000 самоучителей Брайля. Они будут распределяться по школам, библиотекам и обществам слепых. Самоучитель музыки тоже ставится на поток.

– Что касается биолокатора, нам нужно больше поддержки от государства. На начальной стадии необходимо присутствие тифлопедагогов по ориентации, чтобы сопровождать незрячего в городе. Мы хотим его внедрять более осознанно, прагматично, с серьезной поддержкой госорганов, – отмечает собеседник.

Стоит отметить, что интеллектуальная собственность всех этих разработок – это программы, запатентованные в Казах­стане и за рубежом, помимо этого опубликованы научные статьи. Одна из них, посвященная биолокатору, уже попала в золотой фонд библиотеки США по био­технологиям. Разработчики надеются, что теперь у них будет поддержка и на международном уровне.

К слову, в Германии им сообщили, что готовы вложить 9 млрд евро в исследования по инклюзии. Труд инженеров вызвал большую заинтересованность и в арабских странах, на них обратили внимание Microsoft, Google и Amazon.

– Если бы руководители наших компаний вникли в наши технологии, они бы поняли, что мы создаем оборудование, которое дает экономическую свободу людям с ограниченными возможностями, то есть этот человек может работать, соответственно, у государства появляется новый налогоплательщик, – рассуждает он.

По словам собеседника, безусловно, их технологии можно продавать, но в данный момент как общественное объеди­нение со статусом научно-исследовательского института они остаются некоммерческой организацией.

– Мы не просто изобретаем, но и работаем совместно с людьми, имеющими инвалидность. В нашем общественном объединении сами инвалиды тестируют наши изобретения. Они являются членами коллектива. Вообще, у нас мало организаций, которые трудоустраивают людей без зрения. По данным Всемирного банка, в нашей стране около 9 000 детей с нарушением зрения и слепотой. Мы стараемся решить вопрос финансирования за счет привлечения спонсоров, при смене этой структуры все, кто реально нуждается в аппаратах, вряд ли их смогут приобрести, – посетовал он.