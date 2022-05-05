Казахстанские шахматисты завоевали еще три медали на турнире в Греции

На проходящем на острове Родос (Греция) чемпионате мира по шахматам казахстанские шахматисты завоевали еще три медали.

В предыдущем номере газеты мы уже сообщали о блистательной победе нашего мастера ФИДЕ (Международная федерация шахмат) Ногербека Казыбека, который стал чемпионом мира по рапиду среди игроков до 18 лет на первенстве планеты World Youth Rapid Championships. И вот пришло еще одно потрясающее извес­тие – Ногербек принес Казах­стану еще одну золотую медаль, но уже по молниеносным шахматам (блиц). Таким образом, в копилке нашего спорт­смена оказались две награды высшего достоинства.

На этом казахстанская коман­да не остановилась. В розыгрыше блица, но уже среди девушек до 18 лет, золотую медаль выиграла 17-летняя отечественная шахматистка, женский международный мастер Назерке Нургали. А в категории среди юношей до 14 лет «серебро» досталось Даниялу Сапенову, кстати, завоевавшему днем ранее бронзовую медаль по рапиду.

– Сегодня знаменательный день: копилка казахстанского шахматного спорта пополнилась новыми высокими наградами. На мировом первенстве по быстрым и молниеносным шахматам среди кадетов казахстанцы завоевали три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали. Поздравляю наших чемпионов, их тренеров, родителей и тех, кто содействовал их успешному выступлению, – отметил исполнительный директор Казахстанской федерации шахмат Ануар Исмагамбетов.

Отметим, что на чемпионате мира по рапиду и блицу помимо возрастной категории до 18 лет проводятся соревнования в возрастных категориях до 8 лет, до 10, до 12, до 14 и до 16 лет.