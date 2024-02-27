Казахстанские школьники отправятся в Хьюстон на чемпионат мира по робототехнике

Образование
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В Астане завершился крупнейший в Центральной Азии чемпионат по робототехнике. В нем приняли участие более 3000 школьников из 5 стран мира, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на министерство просвещения

Фото иллюстративное, Минпросвещения

За звание лучших боролись 200 команд, получивших квоты в ходе отборочных чемпионатов по Казахстану и за его пределами.

Чемпионат проходил в трех возрастных категориях в рамках всемирной программы FIRST: FLL Explore (6-10 лет), FLL Challenge (10-16 лет) и FIRST Tech Challenge (12-18 лет). Помимо игры роботов, чемпионат включает в себя конкурс инновационных проектов и судейские сессии.

По итогам в возрастной категории FLL Explore (6-10 лет) путевку в американский Хьюстон выиграла команда столичной школы Quantum STEM School «IQRobots».

Первое место завоевала команда «Очень умелые капибары» школы LEAS г.Алматы, второе место – команда «Billion team» школы Robopark г.Экибастуз, третье – команда «Ренессанс» школы Сатурн г.Павлодар.

В возрастной категории от 10 до 16 лет FLL Challenge путевку в Хьюстон выиграла команда «Shym Side» из города Шымкент. I место – команда «Stay Hydrated» БИЛ г.Астана, II – команда «Toro doro» 125 High School г.Уральск, III – команда «Ro alemi» БИЛ г.Семей.

В категории от 12 до 18 лет FIRST Tech Challenge путевки в Хьюстон выиграли две команды: Bolt.m3  РФМШ, Yaku  НИШ ФМН из города Алматы.

Путевки в Лондон выиграли команды: «Жамакаев» НИШ ФМН г. Алматы, «124» школы №124 г.Алматы, «Queue» БИЛ г.Алматы.

Дополнительно индивидуальные приглашения в Хьюстон, согласно всемирному рейтингу выдающихся школьников Dean’s list, получили: Айша Алмат из команды Quant города Астаны и Томирис Онгарбек из команды «124» города Алматы. Также по результатам очных интервью выделено 28 грантов для обучения в казахстанских и зарубежных вузах.

Организаторы Central Asia FIRST Championship: управление образования Астаны, РНПЦ «Дарын» и ОФ USTEM Foundation при поддержке министерства просвещения РК и акимата Астаны.

#США #Образование #чемпионат мира #робототехника

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