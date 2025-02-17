Казахстанские шорт-трекисты стали бронзовыми призерами этапа Кубка мира в Милане
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Наградой спортсмены РК отметились в эстафете
Мужская команда Казахстана по шорт-треку завоевала бронзовую медаль этапа Кубка мира в Милане (Италия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
Наградой казахстанские спортсмены отметились в эстафете. Бронзу стране принесли Денис Никиша, Мерсаид Жаксыбаев, Глеб Ивченко, Адиль Галиахметов.
Первое место заняла Италия. Следом на финише была Канада.
На Азиатских играх-2025 казахстанские шорт-трекисты завоевали золото, отметили в НОК.