Сборная Казахстана по фехтованию на шпагах впервые в истории вышла в полуфинал командного чемпионата мира, победив в четвертьфинале действующих чемпионов мира — команду Италии — со счетом 45:43, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Тбилиси продолжается чемпионат мира по фехтованию, где казахстанская мужская сборная по шпаге преподнесла сенсацию. В напряженном четвертьфинальном поединке Кирилл Проходов, Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов и Эльмир Алимжанов одержали историческую победу над действующими чемпионами мира — итальянцами.

Матч завершился со счетом 45:43 в пользу Казахстана, обеспечив команде выход в полуфинал чемпионата мира — впервые за всю историю казахстанского фехтования.

В полуфинале сборная Казахстана встретится с одной из сильнейших команд мира из Японии, серебряным призером Олимпийских игр в Париже.