Казахстанские синхронисты завоевали «серебро» в Париже

В активе команды уже две медали международного турнира, передает Kazpravda.kz

Фото: World Aquatics

В Париж продолжается второй этап Кубка мира по артистическому плаванию.

Сборная Казахстана пополнила медальную копилку турнира - завоевала вторую награду. В соревнованиях среди смешанных дуэтов в технической программе Ясмин Исламова и Алдияр Рамазанов заняли второе место, набрав 211.1267 балла, сообщает НОК РК. 

Победу одержали Алина Румянцева и Захар Трофимов, представляющие Россию, с результатом 231.9159 балла. Бронзовыми призёрами стали Эмили Минанте и Густаво Санчес из Колумбии — 207.9975,  

Таким образом, в активе сборной Казахстана уже две медали на данном этапе Кубка мира. Ранее бронзовую награду завоевал Виктор Друзин.

