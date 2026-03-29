В активе команды уже две медали международного турнира

В Париж продолжается второй этап Кубка мира по артистическому плаванию.

Сборная Казахстана пополнила медальную копилку турнира - завоевала вторую награду. В соревнованиях среди смешанных дуэтов в технической программе Ясмин Исламова и Алдияр Рамазанов заняли второе место, набрав 211.1267 балла, сообщает НОК РК.

Победу одержали Алина Румянцева и Захар Трофимов, представляющие Россию, с результатом 231.9159 балла. Бронзовыми призёрами стали Эмили Минанте и Густаво Санчес из Колумбии — 207.9975,

Таким образом, в активе сборной Казахстана уже две медали на данном этапе Кубка мира. Ранее бронзовую награду завоевал Виктор Друзин.