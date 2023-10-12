Казахстанские спасатели в Афганистане за сутки разобрали 76 участков

Общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Казахстанские спасатели за первые сутки работы в Афганистане разобрали 76 участков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства по чрезвычайным ситуациям РК

Фото: пресс-служба МЧС РК

«Спасатели Казахстана продолжают разбирать завалы после разрушительного землетрясения в провинции Герат. Поисково-спасательные работы проводятся в населенном пункте Наиброфи.

В течение первых суток спасатели уже разобрали 76 участков. Это фрагменты разрушенных домов.

Врачи и фельдшеры центра медицины катастроф оказали помощь 39 местным жителям, в том числе 5 детям. В основном жители обращались с травмами, острой реакцией на стресс и даже простудными заболеваниями», – поделились в МЧС.

Вчера в 6:32 в окрестностях города Герата был зафиксирован сильный афтершок. Поступила информация о возможном нахождении пострадавших в населенном пункте Чолктула, куда было направлено 29 казахстанских спасателей. Они разобрали завалы на закрепленном участке, пострадавших не обнаружено.

Оказана медицинская помощь 10 жителям. После завершения работ силы и средства убыли в населенный пункт Наиброфи для продолжения поисков пострадавших.

Ранее сообщалось, что Казахстан окажет поддержку Афганистану по ликвидации последствий разрушительных землетрясений, охвативших провинцию Герат 7 октября текущего года.

10 октября группировка сил и средств МЧС Казахстана из 45 человек вылетела в Афганистан для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения. Кроме того, 11 октября наша страна доставила в Афганистан первую часть гуманитарного груза.

#землетрясение #ЧС #Афганистан #спасатели #МЧС #происшествие #гуманитарная помощь

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