Казахстанские спортсмены завоевали медали на этапе Кубка мира по рукопашному бою в Москве

Спорт
Айман Аманжолова
корреспондент

В Международном центре самбо города Москвы состоялся этап Кубка мира по рукопашному бою «Кубок Дружбы», организованный Департаментом спорта Москвы совместно с Международной федерацией рукопашного боя, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В 2026 году турнир прошёл в пятый, юбилейный раз, собрав более 250 спортсменов из 16 стран мира. Участники разыграли 30 комплектов наград в дисциплинах «Поединок», «Самооборона» и «Самооборона 1+1».

Высокие результаты на международном турнире продемонстрировали и бойцы команды «BURKIT TEAM» Национальной гвардии МВД РК. В весовой категории до 58 килограммов Айгерим Тореханова уверенно завоевала золотую медаль и стала победительницей этапа Кубка мира. В свою очередь, в категории до 67 килограммов Асембай Манарбек поднялся на вторую ступень пьедестала, став серебряным призёром соревнований.

По итогам этапа Кубка мира сборная Казахстана вошла в число сильнейших команд турнира, завоевав 30 медалей, в том числе 17 золотых. Казахстанские спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки и заняли второе место в общекомандном зачёте.

После завершения международного турнира отечественные спортсмены прибыли в Казахстан, где их торжественно встретили болельщики, представители Национальной гвардии МВД РК, команда BURKIT TEAM, а также родные и близкие. В аэропорту спортсменов поздравили с отличным выступлением и поблагодарили за достойное представление страны на мировой арене.

Успешное выступление казахстанских спортсменов на престижном международном турнире стало подтверждением высокого уровня подготовки отечественной школы рукопашного боя и внесло весомый вклад в общий результат национальной сборной.

#Казахстан #Спорт #Нацгвардия

