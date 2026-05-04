Чемпион мира обучает гвардейцев таэквондо

Спорт,Служу отечеству!
Айман Аманжолова
корреспондент

Мастер таэквондо, достойно представляющий страну на мировой арене, рядовой Максим Тин сегодня выделяется своими спортивными достижениями и инициативой в воинской среде. Проходя службу в воинской части 6505 Национальной гвардии МВД РК, он начал обучать своих сослуживцев таэквондо, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Сформированные с детства дисциплина, трудолюбие и стремление к победе Максим теперь передаёт своим товарищам по службе. В свободное время он проводит специальные тренировки, обучая военнослужащих основным приёмам и техникам таэквондо. Это не просто спортивная подготовка — занятия способствуют укреплению физической формы, духовной закалке, формированию дисциплины и уверенности в себе.

По словам Максима, таэквондо — это философия жизни. Поэтому он учит сослуживцев наносить удары, сохранять самообладание, уважать соперника и контролировать себя в любой ситуации. Такие тренировки вызывают большой интерес среди гвардейцев и становятся эффективным инструментом популяризации здорового образа жизни в подразделении.

Для спортсмена, успешно выступающего на международных соревнованиях, эта инициатива — ещё один способ поделиться своим опытом и послужить стране. Сослуживцы ценят Максима как чемпиона, настоящего лидера и наставника.

Таким образом, совмещая воинскую службу и спорт, рядовой Тин вносит вклад в формирование боевого духа, стойкости и мотивации среди военнослужащих.

Отметим, что в 2016 году он стал победителем чемпионата Азии в Алматы, а в 2018 году повторил этот успех в Улан-Баторе. В 2019 году на чемпионате мира в болгарском городе Пловдив завоевал серебряную медаль, а в 2021 году на чемпионате мира в Беларуси — золотую и бронзовую. Кроме того, в 2023 году он одержал победу на Кубке мира в Корее, а в 2025 году поднялся на высшую ступень пьедестала на Кубке Азии в Шымкенте.

#Спорт #чемпион #Нацгвардия #таэквондо

