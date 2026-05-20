Трансляций повелитель, сигнала властелин

Статьи,Профессионалы
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Чтобы телеканал Altai выходил с «картинкой» и звуком отличного качества, его главный инженер Александр Коновалов стремится постоянно отслеживать информацию о новом оборудовании и технологиях.

фото автора

Ждали в наушниках команду

Глава технической службы показывает «сердце» областного телеканала – аппаратно-студийный комплекс. Светлое помещение, много воздуха, компактная «начинка». Даже не верится, что отсюда ведется управление всеми записями и прямыми эфирами на областном ТВ.

А ведь еще года два тому назад аппаратная была заполнена оборудованием «под завязку». Александр Викторович улыбается, вспоминая, как ему с небольшой командой техслужбы удалось всего за одну ночь провести демонтаж старой аппаратуры. Задачка была та еще.

Техника и технологии меняются в буквальном смысле каждый день. Если раньше были устройства, отдельно отвечающие за запись, монтаж, хронометраж, звук, эфир, то сейчас уже их заменяет один небольшой пульт. Задача технической службы – знать все его возможности, понимать, как ими управлять и как обслуживать.

– На телевидении не должно быть застоя, – поясняет главный инженер. – Постоянно появляется что-то новое, ежедневно нужно отслеживать новости техники, держать руку на пульсе. Раньше у нас были огромные камеры, за которыми тянулись длиннющие кабели для микрофонов, оптики, пульта. Крепкие парни бегали с десятикилограммовыми катушками, в штат входили специальные сотрудники – кабельмейстеры. Прежняя передвижная телестанция представляла собой целый автобус. Сейчас работаем с видеосендерами – небольшими устройствами, обеспечивающими беспроводную передачу сигнала. Оператору не нужен кабель, он свободно перемещается. Мы можем подключиться к Интернету и через оптоволокно, и через Starlink.

Александр Викторович показывает большое помещение, где еще 20–25 лет назад размещался видеомонтажный комп­лекс. Под рукой у сотрудников была гора аппаратуры – несколько видеомагнитофонов, рекордеры, мониторы, пульты...

Видеомагнитофоны в самый неподходящий момент могли уйти в спящий режим, их «будили», листая кадры туда-обратно. Надо было ждать в наушниках команду, чтобы вовремя запус­тить видеосюжет. Штат сотрудников областной телестудии превышал 200 человек. У каждого режиссера было по пять помощников, корреспонденты для подготовки текстов пользовались печатными машинками. Только на обслуживании эфира было задействовано 18 технарей, не считая электриков.

Современный телеканал по аппаратурному оснащению отличается от студии 1990–2000-х годов, как небо и земля. Тот же компьютеризированный пульт заменил собой десятки сотрудников. Сегодня Altai имеет возможность обеспечить трансляцию практически сразу и из любой точки региона и страны – лишь бы была Сеть.

– Год назад в отдаленном Катон-Карагайском районе проходил фестиваль «Алтай – түркі әлемінің алтын бесігі», и нам буквально за полчаса до начала поставили задачу обеспечить стриминг в соцсетях, – рассказывает глава техслужбы Altai. – Оборудование новое, раньше такой практики у нас не было. Мы быстро установили на компьютеры видеосендеры, разобрались в кодах, декодерах, подключились к нашей республиканской телерадиокорпорации «Казахстан». И с первой минуты открыли транс­ляцию праздника на YouTube и Facebook.

Понятно, что у инженеров уже были компьютеры с необходимым про­граммным обеспечением, имелся опыт работы с беспроводными камерами, микрофонами. Были опасения, что в отдаленном районе может подвести Интернет, приходилось постоянно обновлять сое­динение. Но в итоге результат оказался блестящим. Областной телеканал приоб­рел классный опыт работы с колес.

– Раньше в районы на мероприятия приходилось везти спутниковую тарелку, комплект оборудования, устанавливать, подсоединять, настраивать, – поясняет Александр Викторович. – Это серьезные финансовые затраты. А с новым оснащением связь намного легче, проще, дешевле.

Одни сплошные соцсети

Стаж работы главного инженера на Восточно-Казахстанской областной студии телевидения, а сегодня телеканале Altai, – 37 лет. Александр пришел сюда молодым электромехаником и шаг за шагом освоил все студийные профессии – оператора, видеомонтажера, режиссера, видеоинженера... Участвовал, к примеру, в доставке в Усть-Каменогорск супернавороченного японского комплекса для видео­монтажа, о котором в других регионах на тот момент только мечтали.

В самолете, который проходил загрузку в Находке, для контейнеров специально убирали сиденья. Аппаратура – видеомагнитофоны, камеры S-VHS – проходила тщательный таможенный контроль. Еще через два года появились камеры Sony весом по 12 килограммов, их тоже везли под охраной.

– А сейчас это уже рухлядь, таким оборудованием никто не пользуется, – констатирует главный инженер. – Телевидение стало полностью цифровым, теперь оно интегрировано с социальными сетями.

Александр Викторович перечисляет технические задачи своего отдела: он отвечает за оборудование, которое снимает, монтирует, выдает контент в эфире и онлайн на сайт, в Facebook и YouTube. Altai, например, активно использует дроны, поэтому специалисты обязаны знать, как их активировать, настроить, запустить, отремонтировать. Плюс у операторов появился такой отличный электронный помощник, как стабилизатор Ronin – устройство, компенсирующее дрожание рук. С его помощью можно получить видео высочайшего качества. Задача возглавляемой им технической службы – его настроить.

– Старшее поколение не представляет жизни без телевизора, – заключает главный инженер. – Помните коронную фразу из кинохита: «Через двадцать лет ничего не будет, одно сплошное телевидение»? Но все свидетели: сегодня молодежь «зависает» в смартфонах. Мы, как инженерная служба, должны обеспечить надежную связь, предоставить каждому возможность смотреть передачи, новости и фильмы канала там, где ему удобно, и на любом пригодном для этого девайсе.

#инженер #профессионалы #Altai #Александр Коновалов

Популярное

Все
Ставка на собственную фармацевтику
Культура – это паспорт нации
ТЭЦ выходят из «красной» зоны
Основа духовного обновления общества
Евразийская цифровая повестка
Четверть века в академическом строю
На одном языке с природой
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
Трансляций повелитель, сигнала властелин
Конституция – основа для модернизации Уголовного кодекса
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ответственного обращения с животными
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы
Инвестиции в IT- индустрию
Закон Республики Казахстан О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Республикой Казахстан и Международным Валютным Фондом касательно Регионального центра развития потенциала для Кавказа, Центральной Азии и Монголии
На стыке творчества и технологий
Процесс пошел!
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций
Фермерская стезя Кенжеболата и его сыновей
Творог берется не из вареников!
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки
Новый вид змей обнаружили в Китае
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Автор, продливший биографию человечества
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
«Властелин колец: Кольца Власти»: объявлена дата премьеры третьего сезона
ИИ в школах как новый этап модернизации
Достойный путь генерала Уразова
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Новое производство металлургического кокса создадут в Казахстане
Готовность силовых структур перед саммитом ОТГ проверили в Туркестане
Казахстанцы могут анонимно рассказать о фактах «черного рынка» воды в регионах
Мажилис одобрил в первом чтении новые правила выборов
Казахстан и Китай будут поощрять и защищать взаимные инвестиции
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Город, соединявший континенты
Ожидается строительство еще двух заводов
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Дух романтики и героизма
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Триумфальный Кубок Победы
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг

Читайте также

Свекла для сахарных заводов
Фермерская стезя Кенжеболата и его сыновей
Творог берется не из вареников!
Процесс пошел!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]