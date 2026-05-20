Трансляций повелитель, сигнала властелин

Ждали в наушниках команду

Глава технической службы показывает «сердце» областного телеканала – аппаратно-студийный комплекс. Светлое помещение, много воздуха, компактная «начинка». Даже не верится, что отсюда ведется управление всеми записями и прямыми эфирами на областном ТВ.

А ведь еще года два тому назад аппаратная была заполнена оборудованием «под завязку». Александр Викторович улыбается, вспоминая, как ему с небольшой командой техслужбы удалось всего за одну ночь провести демонтаж старой аппаратуры. Задачка была та еще.

Техника и технологии меняются в буквальном смысле каждый день. Если раньше были устройства, отдельно отвечающие за запись, монтаж, хронометраж, звук, эфир, то сейчас уже их заменяет один небольшой пульт. Задача технической службы – знать все его возможности, понимать, как ими управлять и как обслуживать.

– На телевидении не должно быть застоя, – поясняет главный инженер. – Постоянно появляется что-то новое, ежедневно нужно отслеживать новости техники, держать руку на пульсе. Раньше у нас были огромные камеры, за которыми тянулись длиннющие кабели для микрофонов, оптики, пульта. Крепкие парни бегали с десятикилограммовыми катушками, в штат входили специальные сотрудники – кабельмейстеры. Прежняя передвижная телестанция представляла собой целый автобус. Сейчас работаем с видеосендерами – небольшими устройствами, обеспечивающими беспроводную передачу сигнала. Оператору не нужен кабель, он свободно перемещается. Мы можем подключиться к Интернету и через оптоволокно, и через Starlink.

Александр Викторович показывает большое помещение, где еще 20–25 лет назад размещался видеомонтажный комп­лекс. Под рукой у сотрудников была гора аппаратуры – несколько видеомагнитофонов, рекордеры, мониторы, пульты...

Видеомагнитофоны в самый неподходящий момент могли уйти в спящий режим, их «будили», листая кадры туда-обратно. Надо было ждать в наушниках команду, чтобы вовремя запус­тить видеосюжет. Штат сотрудников областной телестудии превышал 200 человек. У каждого режиссера было по пять помощников, корреспонденты для подготовки текстов пользовались печатными машинками. Только на обслуживании эфира было задействовано 18 технарей, не считая электриков.

Современный телеканал по аппаратурному оснащению отличается от студии 1990–2000-х годов, как небо и земля. Тот же компьютеризированный пульт заменил собой десятки сотрудников. Сегодня Altai имеет возможность обеспечить трансляцию практически сразу и из любой точки региона и страны – лишь бы была Сеть.

– Год назад в отдаленном Катон-Карагайском районе проходил фестиваль «Алтай – түркі әлемінің алтын бесігі», и нам буквально за полчаса до начала поставили задачу обеспечить стриминг в соцсетях, – рассказывает глава техслужбы Altai. – Оборудование новое, раньше такой практики у нас не было. Мы быстро установили на компьютеры видеосендеры, разобрались в кодах, декодерах, подключились к нашей республиканской телерадиокорпорации «Казахстан». И с первой минуты открыли транс­ляцию праздника на YouTube и Facebook.

Понятно, что у инженеров уже были компьютеры с необходимым про­граммным обеспечением, имелся опыт работы с беспроводными камерами, микрофонами. Были опасения, что в отдаленном районе может подвести Интернет, приходилось постоянно обновлять сое­динение. Но в итоге результат оказался блестящим. Областной телеканал приоб­рел классный опыт работы с колес.

– Раньше в районы на мероприятия приходилось везти спутниковую тарелку, комплект оборудования, устанавливать, подсоединять, настраивать, – поясняет Александр Викторович. – Это серьезные финансовые затраты. А с новым оснащением связь намного легче, проще, дешевле.

Одни сплошные соцсети

Стаж работы главного инженера на Восточно-Казахстанской областной студии телевидения, а сегодня телеканале Altai, – 37 лет. Александр пришел сюда молодым электромехаником и шаг за шагом освоил все студийные профессии – оператора, видеомонтажера, режиссера, видеоинженера... Участвовал, к примеру, в доставке в Усть-Каменогорск супернавороченного японского комплекса для видео­монтажа, о котором в других регионах на тот момент только мечтали.

В самолете, который проходил загрузку в Находке, для контейнеров специально убирали сиденья. Аппаратура – видеомагнитофоны, камеры S-VHS – проходила тщательный таможенный контроль. Еще через два года появились камеры Sony весом по 12 килограммов, их тоже везли под охраной.

– А сейчас это уже рухлядь, таким оборудованием никто не пользуется, – констатирует главный инженер. – Телевидение стало полностью цифровым, теперь оно интегрировано с социальными сетями.

Александр Викторович перечисляет технические задачи своего отдела: он отвечает за оборудование, которое снимает, монтирует, выдает контент в эфире и онлайн на сайт, в Facebook и YouTube. Altai, например, активно использует дроны, поэтому специалисты обязаны знать, как их активировать, настроить, запустить, отремонтировать. Плюс у операторов появился такой отличный электронный помощник, как стабилизатор Ronin – устройство, компенсирующее дрожание рук. С его помощью можно получить видео высочайшего качества. Задача возглавляемой им технической службы – его настроить.

– Старшее поколение не представляет жизни без телевизора, – заключает главный инженер. – Помните коронную фразу из кинохита: «Через двадцать лет ничего не будет, одно сплошное телевидение»? Но все свидетели: сегодня молодежь «зависает» в смартфонах. Мы, как инженерная служба, должны обеспечить надежную связь, предоставить каждому возможность смотреть передачи, новости и фильмы канала там, где ему удобно, и на любом пригодном для этого девайсе.