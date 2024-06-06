Казахстанские стрелки завоевали две медали на турнире в Италии

Команда Казахстана по стендовой стрельбе завоевала две медали на крупном международном турнире в Тоди (Италия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Фото: НОК РК

На первую ступень пьедестала поднялся Викторя Хасянов. Он стал лучшим в дисциплине «трап».

В «ските» среди смешанных команд Эдуард Ещенко и Диана Сабекова завершили выступление с бронзовой наградой.

Турнир продлится до 9 июня.

Отметим, что Эдуард Ещенко ранее квалифицировался на Олимпийские игры-2024.