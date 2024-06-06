Казахстанские стрелки завоевали две медали на турнире в Италии
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Команда Казахстана по стендовой стрельбе завоевала две медали на крупном международном турнире в Тоди (Италия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz.
На первую ступень пьедестала поднялся Викторя Хасянов. Он стал лучшим в дисциплине «трап».
В «ските» среди смешанных команд Эдуард Ещенко и Диана Сабекова завершили выступление с бронзовой наградой.
Турнир продлится до 9 июня.
Отметим, что Эдуард Ещенко ранее квалифицировался на Олимпийские игры-2024.