Казахстанские «умные» станки и роботизированные системы представлены на «ИННОПРОМ»

Технологии
116

В рамках проводимой в Минске Международной выставки «ИННОПРОМ.Беларусь» казахстанские предприятия представили разработки в сфере цифровизации промышленности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

На платформе национального павильона продемонстрированы решения отечественных компаний, внедряющих искусственный интеллект в производство. Среди экспонатов – роботизированные системы и «умные» устройства для безопасности производственных процессов. Эти проекты реализуются в рамках поручений Главы государства по внедрению искусственного интеллекта во все сферы жизнедеятельности.

Примером внедрения таких технологий является «Казахстанская агроинновационная корпорация», выпускающая сельхозтехнику и комплектующие. Компания перешла на оборудование с числовым программным управлением. Теперь станки работают не под ручным контролем, а по цифровой программе: инженеры создают 3D-модель детали, и «умный» станок с высокой точностью вытачивает ее из металла. Такой подход позволяет выпускать сложные компоненты, ранее закупавшиеся за рубежом, и доводить уровень локализации до 86%.

Цифровизация охватывает не только производство, но и обслуживание. Новое оборудование интегрировано в глобальные сети техподдержки, что обеспечивает удаленную диагностику и настройку.

«В нашем производстве уже внедрены роботизированные комплексы, и мы постепенно переходим к цифровизации. Мы применяем искусственный интеллект и интегрируем его в повседневную работу, что помогает развиваться, обеспечивает четкость, качество и скорость. Президент подчеркнул, что производительность труда должна увеличиться вдвое, и без усиленной энерговооруженности это невозможно. Государство выделяет значительные средства на обновление машинотракторного парка. Мы обязаны покрывать спрос рынка: рынок требует продукцию надлежащего качества, и мы должны ее обеспечивать», — отметил директор корпорации Олег Балыбин.

#выставка #технологии #предприятия #ИННОПРОМ

