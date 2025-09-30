В рамках проводимой в Минске Международной выставки «ИННОПРОМ.Беларусь» казахстанские предприятия представили разработки в сфере цифровизации промышленности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

На платформе национального павильона продемонстрированы решения отечественных компаний, внедряющих искусственный интеллект в производство. Среди экспонатов – роботизированные системы и «умные» устройства для безопасности производственных процессов. Эти проекты реализуются в рамках поручений Главы государства по внедрению искусственного интеллекта во все сферы жизнедеятельности.

Примером внедрения таких технологий является «Казахстанская агроинновационная корпорация», выпускающая сельхозтехнику и комплектующие. Компания перешла на оборудование с числовым программным управлением. Теперь станки работают не под ручным контролем, а по цифровой программе: инженеры создают 3D-модель детали, и «умный» станок с высокой точностью вытачивает ее из металла. Такой подход позволяет выпускать сложные компоненты, ранее закупавшиеся за рубежом, и доводить уровень локализации до 86%.

Цифровизация охватывает не только производство, но и обслуживание. Новое оборудование интегрировано в глобальные сети техподдержки, что обеспечивает удаленную диагностику и настройку.