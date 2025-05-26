Фото: пресс-служба НОК РК

Казахстанский пловец Адильбек Мусин отметился двумя наградами на престижном международном турнире в Кане-ан-Руссийон, сообщает Kazpravda.kz

По информации НОК, в первый день соревнований Мусин показал второй результат на дистанции 100 метров баттерфляем.

Затем ему также удалось пробиться в финал и на дистанции 50 метров баттерфляем. Казахстанец в этом виде программы завоевал серебряную медаль.

В НОК отметили, что ранее на чемпионате страны Мусин установил новый рекорд Казахстана (50 метров баттерфляем).