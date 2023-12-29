Казахстанский профессор вошел в список самых авторитетных ученых мира

Профессор, доктор технических наук Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана Сарсенбек Монтаев вошел в рейтинг "2 % самых авторитетных ученых мира" (World’s Top 2% Scientists), передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

Фото: пресс-служба МСХ РК

Рейтинг был составлен аналитиками Стэнфордского университета по последним данным научного издательства Elsevier. В основу рейтинга взяты библиометрические исследования: цитируемость ученых за всю карьеру и за последний год.

Сарсенбек Монтаев последние годы работает в ЗКАТУ, ныне возглавляет индустриально-технологический институт университета. Является разработчиком новых технологий в производстве строительных материалов, а также руководителем проекта по улучшению структурно-механических свойств почв земель сельскохозяйственного назначения.

Профессор прошел научную стажировку в Японии по специальности "нанотехнологии" в рамках программы "Болашак".