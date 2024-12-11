Второклассник из Астаны выиграл чемпионат Азии по шахматам

Столица, Спорт, Шахматы
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Дана Аменова
корреспондент

Восьмилетний Абдыкаим Мухаммедгали уверенно обошел соперников и завоевал золотую медаль турнира, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба акимата Астаны

По данным столичного акимата, ученик второго класса школы-гимназии 86 г. Астаны Абдыкаим Мухаммедгали завоевал золотую медаль на чемпионате Азии по шахматам в Таиланде.

Восьмилетний чемпион Абдыкайым ранее участвовал в международном турнире по шахматам «Akbulak Open-2023», трижды становился серебряным призером и участвовал в чемпионатах мира, отметили в городской администрации.

#школьник #чемпионат #шахматы #победа #Абдыкаим Мухаммедгали

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