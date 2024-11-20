Казахстанский таеквондист получил приглашение от американских клубов

США, Спорт
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21-летний Алишер Шамов становится все более узнаваемым спортсменом в США

Американские клубы пригласили казахстанского таеквондиста Алишера Шамова. Он уже проявил свое мастерство на чемпионате штата Нью-Йорк Golden Warrior, где занял второе место, сообщает Kazpravda.kz

«Это было после почти годового перерыва – была небольшая травма, на лечение которой ушло время. Но моя вера в то, что я смогу вернуться и вновь брать медали, мотивировала меня. В итоге я продолжаю заниматься своим любимым делом – таеквондо», - поделился Алишер.

Он выступает в таеквондо по версии ITF, которое не является олимпийским, но не стремится перейти в олимпийское таеквондо WTF, говорит, неинтересно. Зато в северокорейской версии таеквондо ITF казахстанец постепенно становится сенсеем – разрабатывает собственную методику тренировок.

«Будучи воспитанником казахстанской школы, я с 2020 года начал изучать тренерство, узнал очень много нового о своем же любимом виде спорта. Действительно, когда ты спортсмен – это одна сторона, а как тренеру мне открылись новые грани. Сейчас, когда я выхожу на бои, уже опробую свои личные методы ведения боев и тренировок, основанные на лучших моментах разных школ. Мне в будущем было бы интересно делиться этим опытом со своими учениками», - рассказал Алишер Шамов.

Своей самой ценной медалью в карьере он считает серебро чемпионата мира - 2019, прошедшем в болгарском Пловдиве. Награда, хоть и была ожидаема, всё же оказалась для него неким сюрпризом – спортсмен не мечтал, что завоет серебро.

В 2020 году во время пандемии, не прекращая тренировок, стал обучаться навыкам рефери и тренера. В 2023 году в его карьере был временный перерыв, связанный с травмой. Соревнования в Нью-Йорке в 2024 году стали для него первыми после перерыва.

#США #клубы #приглашение #таеквондист #Алишер Шамов

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