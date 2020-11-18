Казахстанский тяжелоатлет завоевал "золото" Кубка мира в Лиме
В Лиме продолжается юношеский Кубок мира по тяжелой атлетике в формате online, организованный Федерацией тяжелой атлетики Перу. Юные казахстанские тяжелоатлеты завоевали вторую золотую медаль международного старта, сообщает Olympic.kz.
В очередной соревновательный день состоялся турнир в весовой категории до 102 кг среди юношей. Казахстан в этой категории представлял Рахат Бекболат.
По итогам соревнований, казахстанский спортсмен завоевал золотую медаль турнира, показав результат 319 кг в сумме двоеборья (140+179).
Отметим, что в первый день соревнований золотую медаль турнира в актив команды Казахстана принес Аблай Ауелханов. Бронзовую награду Кубка завоевала Гульнур Ыбрай. Также, по итогам трех соревновательных дней на четвертую строчку в итоговом протоколе поднялись Азамат Толеген и Мейрамбек Абыхалык.