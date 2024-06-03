Казахстанское кобылье молоко будет доступно в Китае

В Казахстане утвержден нацстандарт для сухого кобыльего молока для китайского рынка

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Наличие нацстандарта на сухое кобылье позволит казахстанским производителям выйти на китайский рынок, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КазСтандарт

В институте пояснили, что производители молочной продукции в Казахстане столкнулись с трудностями при экспорте в Китай в связи с отсутствием соответствующего китайского стандарта для сухого кобыльего молока.

С учетом законодательства КНР, вся продукция, ввозимая на китайский рынок, должна соответствовать местным стандартам. Поэтому для успешного выхода на китайский рынок необходимо было разработать и утвердить национальный стандарт на сухое кобылье молоко.

Стандарт вступит в силу в 2025 году.

«Кобылье молоко обладает уникальным биохимическим составом и подвергается строгим требованиям в отношении уровня содержания микроорганизмов и физико-химических параметров. Например, кислотность не должна превышать 6,5 градусов Тернера, а содержание влаги не должно превышать 5%. Все указанные требования были подробно изложены в национальном стандарте», – отметила генеральный директор КазСтандарта Еркежан Амирханова.

Наличие данного стандарта открывает новые перспективы для казахстанских производителей, позволяя им возобновить переговоры о ввозе казахстанской продукции в Китай и расширить свои экспортные возможности.

Казахстан, несмотря на свою относительную небольшую долю на мировом молочном рынке, находит уникальную нишу в производстве сухого кобыльего молока.