Почти 400 тысяч пользователей со всего мира скачали бесплатное казахстанское приложение по изучению английского языка. Стартап, сумевший обойти Duolingo, называется Aleem, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Три провальные версии и сотни отказов от инвесторов – так начинался стартап ребят из Шымкента. Братья Асылжан и Ален с успешными онлайн-курсами английского и их друг Алидар, опытный стартапер, решили объединить свои знания и создать новое приложение. Первые попытки не дали никаких результатов. Переломный момент для команды наступил лишь спустя 8 месяцев. В ноябре прошлого года приложение «выстрелило» в App Store, заняв первые строчки и обогнав популярное приложение Duolingo. После этого ребята получили первые инвестиции и даже встретились с президентом.

– Мы просто запустили следующую версию продукта и начали об этом, как всегда, говорить в своём блоге, в котором были подписчики. С каждым разом, конечно, мы дорабатывали наш продукт, но в итоге это произошло так, что повезло. Залетели ролики, повезло с подачей. Людям понравилось то, что молодые казахи-стартаперы делают приложения. Мы начали выходить в топ-30 App Store, потом в топ-20. И мы поняли, что можем дожать это, по крайней мере, до десятки. И в итоге мы в течение 48 часов уже вышли на первое место. Это было, во-первых, за счёт поддержки народа, - рассказал основатель проекта Aleem Асылжан Алтай.

Сегодня приложение Aleem скачали уже около 380 тысяч пользователей. Сервис остаётся бесплатным и таким его создатели намерены сохранить как можно дольше. Параллельно команда ищет устойчивую бизнес-модель. В планах – подписка с расширенным функционалом. Базовый продукт трогать не будут. Напротив, в премиум-версии, по их словам, появятся новые возможности для тех, кто хочет в совершенстве овладеть английским.

– У нас сегодня 376 тысяч скачиваний в приложении Alim. Если говорить по странам, то подавляющее большинство, где-то процентов 40, это Казахстан, а остальные страны: Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, также есть Россия. На самом деле по всему миру есть по чуть-чуть, но основное гео – Центральная Азия, Казахстан, - отметил директор по маркетингу проекта Aleem Ален Алтай.

Проект продолжает активно развиваться и делать ставку на качество продукта. Команда из шести человек постоянно тестирует новые решения и консультируется с ведущими специалистами в сфере образовательных технологий, в том числе с бывшими сотрудниками Duolingo. Помимо приложения, ребята запустили сервис IELTS.gg для подготовки к экзамену. В планах – масштабирование продуктов и выход на мировой рынок.