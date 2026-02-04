Казахстанское приложение возглавило рейтинг App Store

37

Почти 400 тысяч пользователей со всего мира скачали бесплатное казахстанское приложение по изучению английского языка. Стартап, сумевший обойти Duolingo, называется Aleem, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Три провальные версии и сотни отказов от инвесторов – так начинался стартап ребят из Шымкента. Братья Асылжан и Ален с успешными онлайн-курсами английского и их друг Алидар, опытный стартапер, решили объединить свои знания и создать новое приложение. Первые попытки не дали никаких результатов. Переломный момент для команды наступил лишь спустя 8 месяцев. В ноябре прошлого года приложение «выстрелило» в App Store, заняв первые строчки и обогнав популярное приложение Duolingo. После этого ребята получили первые инвестиции и даже встретились с президентом.

– Мы просто запустили следующую версию продукта и начали об этом, как всегда, говорить в своём блоге, в котором были подписчики. С каждым разом, конечно, мы дорабатывали наш продукт, но в итоге это произошло так, что повезло. Залетели ролики, повезло с подачей. Людям понравилось то, что молодые казахи-стартаперы делают приложения. Мы начали выходить в топ-30 App Store, потом в топ-20. И мы поняли, что можем дожать это, по крайней мере, до десятки. И в итоге мы в течение 48 часов уже вышли на первое место. Это было, во-первых, за счёт поддержки народа, - рассказал основатель проекта Aleem Асылжан Алтай.

Сегодня приложение Aleem скачали уже около 380 тысяч пользователей. Сервис остаётся бесплатным и таким его создатели намерены сохранить как можно дольше. Параллельно команда ищет устойчивую бизнес-модель. В планах – подписка с расширенным функционалом. Базовый продукт трогать не будут. Напротив, в премиум-версии, по их словам, появятся новые возможности для тех, кто хочет в совершенстве овладеть английским.

– У нас сегодня 376 тысяч скачиваний в приложении Alim. Если говорить по странам, то подавляющее большинство, где-то процентов 40, это Казахстан, а остальные страны: Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, также есть Россия. На самом деле по всему миру есть по чуть-чуть, но основное гео – Центральная Азия, Казахстан, - отметил директор по маркетингу проекта Aleem Ален Алтай.

Проект продолжает активно развиваться и делать ставку на качество продукта. Команда из шести человек постоянно тестирует новые решения и консультируется с ведущими специалистами в сфере образовательных технологий, в том числе с бывшими сотрудниками Duolingo. Помимо приложения, ребята запустили сервис IELTS.gg для подготовки к экзамену. В планах – масштабирование продуктов и выход на мировой рынок.

 

#рейтинг #казахский язык #приложение #App Store

Популярное

Все
Фундамент правовой системы государства
Укрепляя гарантии защиты прав граждан
Здесь готовят будущую армейскую элиту
Будет создан деловой совет
Помогают роботы выпускать кирпич
В Правительстве рассмотрели развитие социальной сферы Павлодарской области
Дни культуры Казахстана пройдут в Катаре
Балқымыз: как идея превратилась в семейный бизнес
Обозначены стратегические цели
Призыв к консолидации
Деньги на посевную выдали в январе
За счет возвратных средств
Не просто вернуть земли, а вовлечь их в экономику
Вырос экспорт мороженого
Реновация промышленных площадок
На страже дорожной безопасности
Инвестиции в здоровье
В Нацгвардии подвели итоги осеннего призыва
Увлекательная и полезная разработка
Высокая оценка действий миротворцев
Будет построена объездная дорога
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Притяжение Земли
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Буханка хлеба по 70 тенге
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Персональная доля национального богатства
Сюрприз для гвардейца
Вечер фортепианной музыки состоялся в Астане
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Морозы отступают: Казахстан накроет резкое повышение температуры
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Установлены лимиты орошения
Новая Конституция – идеологический и правовой фундамент Справедливого Казахстана
Болельщиков станет больше
Нерушимость границ и единая нация: что предлагают вписать в преамбулу Основного закона
Пожелаем удачи Елене!
Деловое реноме предприятия формируется ответственностью за каждое выпущенное изделие
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер

Читайте также

Дроны, на старт!
Балқымыз: как идея превратилась в семейный бизнес
Помогают роботы выпускать кирпич
Количество станций 5G в Китае приблизилось к 5 млн

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]