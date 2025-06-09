Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Из Грузии экстрадирован казахстанец для привлечения к уголовной ответственности за хранение и сбыт поддельных банкнот.

Он подозревается в том, что в 2024 году ввез из Турции поддельные банкноты и сбывал их на территории Казахстана.

После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

В мае он был задержан в Грузии и по запросу Генпрокуратуры Казахстана экстрадирован на родину.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.

За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, что ранее за аналогичное преступление Генеральная прокуратура экстрадировала казахстанку из Швеции, которая на данный момент осуждена.