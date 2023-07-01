Казахстанцам хотят разрешить выбирать красивые буквы автономеров

Транспорт, Видеогалерея
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана планирует внедрить конструктор госномеров, который позволит водителям выбирать себе любые буквенные знаки номера на автомобиль, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал главы ведомства Багдата Мусина.

Фото: Kazpravda.kz

Глава МЦРИАП напомнил, что в настоящее время казахстанцы могут заказать госномера повышенного спроса на автомобиль через портал электронного правительства и мобильное приложение eGov Mobile.

«Я знаю, что сейчас происходит, и до меня доходит информация, что через какие-то каналы можно заказать зеркальный номер. Поэтому мы прорабатываем вопрос внедрения услуги конструктора госномеров. С такой функцией клиент может сам выбрать себе любые буквенные знаки номера. К примеру, первые 3 буквы своего имени. На данную услугу у нас имеется большой спрос», – констатировал министр.

Чтобы реализовать такую услугу, пояснил он, нужно законодательно утвердить увеличение перечня номеров повышенного спроса, в чем министерство надеется получить поддержку от Парламента.

Продажа таких номеров может принести дополнительные деньги в бюджет, аргументировал Мусин.

 

 

#ЦОН #автомобиль #видео #МЦРИАП #Мусин #автономер

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