Казахстанцам напомнили об истечении срока уплаты налогов и платежей

25 сентября в Казахстане истекает срок уплаты налогов и платежей, передает Kazpravda.kz
ИС "Параграф" напоминает, что необходимо уплатить до 25 сентября:
- ИПН с доходов предоставленного иностранного персонала;
- НДС по ликвидационной декларации при снятии с учета в августе;
за сентябрь 2024 года:
- авансовые платежи по КПН;
- плату за размещение наружной (визуальной) рекламы;
за август 2024 года:
- КПН и ИПН, удерживаемые у источника выплаты;
- ИПН по декларации о доходах и имуществе;
- ИПН с доходов ИП на СНР с использованием СМП;
- социальный налог,
- единый платеж,
- обязательные пенсионные взоносы, обязательные пенсионные взносы работодателя, обязательные профессиональные взносы,
- социальные отчисления, ООСМС, ВОСМС.
Также предстоит выплатить текущие платежи по:
- плате за использование радиочастотного спектра;
- плате за предоставление междугородной или международной телефонной связи, а также сотовой связи;
- плате за пользование лицензией на занятие отдельными видами деятельности (игорный бизнес, алкогольная продукция);
- плате за пользование земельными участками - при заключении договора землепользования в августе.