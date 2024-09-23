Казахстанцам напомнили об истечении срока уплаты налогов и платежей

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ИС "Параграф" напоминает, что необходимо уплатить до 25 сентября:

- ИПН с доходов предоставленного иностранного персонала;

- НДС по ликвидационной декларации при снятии с учета в августе;

за сентябрь 2024 года:

- авансовые платежи по КПН;

- плату за размещение наружной (визуальной) рекламы;

за август 2024 года:

- КПН и ИПН, удерживаемые у источника выплаты;

- ИПН по декларации о доходах и имуществе;

- ИПН с доходов ИП на СНР с использованием СМП;

- социальный налог,

- единый платеж,

- обязательные пенсионные взоносы, обязательные пенсионные взносы работодателя, обязательные профессиональные взносы,

- социальные отчисления, ООСМС, ВОСМС.

Также предстоит выплатить текущие платежи по:

- плате за использование радиочастотного спектра;

- плате за предоставление междугородной или международной телефонной связи, а также сотовой связи;

- плате за пользование лицензией на занятие отдельными видами деятельности (игорный бизнес, алкогольная продукция);

- плате за пользование земельными участками - при заключении договора землепользования в августе.