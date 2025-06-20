Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан дало разъяснение по поводу введения минимального уровня цен (МУЦ) на 11 категорий товаров, включая подсолнечное масло, муку, яйца, водку и другие, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли и интеграции РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ведомстве подчеркивают: МУЦ не относится к розничным или оптовым ценам и никак не влияет на стоимость товаров в магазинах.

Механизм МУЦ применяется исключительно в целях налогового администрирования — для корректного расчета налога на добавленную стоимость (НДС) при ввозе товаров на территорию страны. Он направлен на предотвращение схем уклонения от уплаты НДС за счет искусственно заниженных цен на импорт.

Минимальный уровень цен рассчитывается как среднее значение между заявленной импортером стоимостью и ценой, установленной местными производителями. Эти данные используются исключительно для налоговых целей и не отражаются на ценниках в торговых точках.

С 1 июля 2025 года начнёт действовать перечень из 11 видов товаров, утверждённый еще в октябре 2024 года. МУЦ обновляется ежеквартально с учетом сезонных колебаний и ценовой волатильности на рынке. Механизм был внедрён по инициативе налоговых органов в 2021 году и применяется с 1 июля 2022 года.

Примеры нарушений подтверждают необходимость МУЦ: в 2023 году фиксировались случаи ввоза пшеницы по цене 9 тыс. тенге за тонну при рыночной цене 120–140 тыс. тенге, а в 2024 году подсолнечное масло завозилось по цене менее 275 тенге за литр при средней рыночной цене 814 тенге. В 2025 году выявлен импорт яблок по цене 9 тенге за кг при рыночной в 500 тенге, а колбасы — по 695 тенге за кг вместо более 3,5 тыс.

Министерство подчеркивает: опубликованные минимальные уровни цен не являются ориентиром для магазинов или оптовых поставщиков, а направлены исключительно на обеспечение прозрачности и справедливости в налогообложении импорта.