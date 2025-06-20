Минторговли разъяснило введение минимального уровня цен на муку, яйца, масло

Налоги
125
Венера Баталова
корреспондент

Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан дало разъяснение по поводу введения минимального уровня цен (МУЦ) на 11 категорий товаров, включая подсолнечное масло, муку, яйца, водку и другие, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли и интеграции РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ведомстве подчеркивают: МУЦ не относится к розничным или оптовым ценам и никак не влияет на стоимость товаров в магазинах.

Механизм МУЦ применяется исключительно в целях налогового администрирования — для корректного расчета налога на добавленную стоимость (НДС) при ввозе товаров на территорию страны. Он направлен на предотвращение схем уклонения от уплаты НДС за счет искусственно заниженных цен на импорт.

Минимальный уровень цен рассчитывается как среднее значение между заявленной импортером стоимостью и ценой, установленной местными производителями. Эти данные используются исключительно для налоговых целей и не отражаются на ценниках в торговых точках.

С 1 июля 2025 года начнёт действовать перечень из 11 видов товаров, утверждённый еще в октябре 2024 года. МУЦ обновляется ежеквартально с учетом сезонных колебаний и ценовой волатильности на рынке. Механизм был внедрён по инициативе налоговых органов в 2021 году и применяется с 1 июля 2022 года.

Примеры нарушений подтверждают необходимость МУЦ: в 2023 году фиксировались случаи ввоза пшеницы по цене 9 тыс. тенге за тонну при рыночной цене 120–140 тыс. тенге, а в 2024 году подсолнечное масло завозилось по цене менее 275 тенге за литр при средней рыночной цене 814 тенге. В 2025 году выявлен импорт яблок по цене 9 тенге за кг при рыночной в 500 тенге, а колбасы — по 695 тенге за кг вместо более 3,5 тыс.

Министерство подчеркивает: опубликованные минимальные уровни цен не являются ориентиром для магазинов или оптовых поставщиков, а направлены исключительно на обеспечение прозрачности и справедливости в налогообложении импорта.

#разъяснение #Минторговли и интеграции РК #уровень цен

Популярное

Все
Оптимизировать работу по ключевым направлениям
От элиты до трущоб
Способность противостоять коррупции должна стать нормой
«Дәрігер Talks»: партия «Amanat» собрала медицинских работников со всей страны
Многосторонний подход к безопасности
Эти стены хранят вековую историю
Государственную страховую организацию создадут в Казахстане
Переписывая карту глобального грузового транзита
Новые технологии повышают ценность человеческого капитала
Успех окрыляет
Поворотная точка в строительной отрасли Казахстана
В Петропавловске чествовали журналистов, популяризирующих государственный язык
Великолепная четверка
В колыбели степных ветров и первых всадников
Виртуальный помощник
Олжас Бектенов поручил создать региональные штабы по управлению водными рисками
Выбирая себя
Малайзийский электромобиль едет в Казахстан
Это нужно не павшим, это важно живым
Саспенсы, темпоритм, эмоции и эстетика казахского кино
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Новый завод открыли в Атырау
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
Под сенью Вечно Синего Неба
С «Дядей Ваней» – в Мелихово
Молочный флагман республики
В Актобе празднуют 100-летие Алии Молдагуловой
Транспорт и логистика – драйвер международного партнерства
Зов предков: башкирская группа Ay Yola выпустила новый клип
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Действенная система защиты прав и безопасности женщин и детей
Вблизи Атырау с вертолета тушат пожар
В Казахстане растут объемы производства легкой промышленности
Мынжылкы Бердиходжаев: Профессия врача требует человечности и самопожертвования
Саранча угрожает посевам
Гендиректор Института ядерной физики: "Партнёрство с Росатомом открывает возможность сразу применять единую систему образовательных стандартов"
Функции тарифного регулятора переданы Минводы
Алматинка впала в кому после укола антибиотика
Листая страницы старинных книг
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Тайны городского парка
Назначен новый министр обороны Казахстана
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Цифровая трансформация транспорта – путь к экономическому росту
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
Новые правила регистрации мобильных телефонов
В Уральске реконструируют набережную

Читайте также

Уголовное дело из-за миллионного налога возбудили в Мангист…
ChatGPT стал плательщиком НДС в Казахстане
Свыше 26 млн тенге взыскали с должников Астаны в первый ден…
Налоговая задолженность астанчан превысила 3,5 млрд тенге

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]