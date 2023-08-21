Казахстанцам повторно выставили счета по налогу на имущество – разъяснение КГД

Нужно ли дважды платить налог на имущество, пояснили казахстанцам в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, сообщает Kazpravda.kz.
Казахстанцам, уплатившим налог на имущество, повторно приходит сумма к оплате в квитанциях за коммунальные платежи (ЕРЦ).
Однако, как отметили в КГД, уплатившим в этом году налог на имущество за 2022 год, во второй раз платить не нужно.
«Налог оплачивается раз в год – до 1 октября текущего года. Если у Вас несколько объектов недвижимого имущества, налог необходимо оплатить по каждой недвижимости», – уточнили в ведомстве.
Проверить, прошла ли оплата, можно:
- на сайте Комитета государственных доходов kgd.gov.kz в разделе «Электронные сервисы», вкладка «Предстоящие платежи для физических лиц»;
- в приложении e-Salyg Azamat в разделе «Электронные сервисы», вкладка «Сервис предстоящих платежей ФЛ и ИП»;
- на портале Egov или в мобильном приложении eGov mobile, в разделе «Налогообложение» рубрика «Просмотр и оплата предстоящих налоговых платежей физических лиц»;
- через банковские приложения (Платежи/Оплата предстоящих налогов).