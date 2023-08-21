Казахстанцам повторно выставили счета по налогу на имущество – разъяснение КГД

Нужно ли дважды платить налог на имущество, пояснили казахстанцам в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, сообщает Kazpravda.kz .

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Казахстанцам, уплатившим налог на имущество, повторно приходит сумма к оплате в квитанциях за коммунальные платежи (ЕРЦ).

Однако, как отметили в КГД, уплатившим в этом году налог на имущество за 2022 год, во второй раз платить не нужно.

«Налог оплачивается раз в год – до 1 октября текущего года. Если у Вас несколько объектов недвижимого имущества, налог необходимо оплатить по каждой недвижимости», – уточнили в ведомстве.

Проверить, прошла ли оплата, можно:

- на сайте Комитета государственных доходов kgd.gov.kz в разделе «Электронные сервисы», вкладка «Предстоящие платежи для физических лиц»;

- в приложении e-Salyg Azamat в разделе «Электронные сервисы», вкладка «Сервис предстоящих платежей ФЛ и ИП»;

- на портале Egov или в мобильном приложении eGov mobile, в разделе «Налогообложение» рубрика «Просмотр и оплата предстоящих налоговых платежей физических лиц»;

- через банковские приложения (Платежи/Оплата предстоящих налогов).