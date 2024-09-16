Казахстанцы могут бессрочно отказаться от получения банковских займов

Раньше запрет на оформление кредитов и микрозаймов устанавливался только на 6 месяцев и по истечению срока снимался автоматически

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Теперь казахстанцы могут добровольно отказаться от получения банковских займов и микрокредитов на неограниченное количество времени с помощью услуги на портале eGov.kz, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АО «Национальные информационные технологии»

Подать заявку на использование сервиса может только сам гражданин. Запрет на оформление кредитов и микрозаймов устанавливается на бессрочный срок.

Также пользователь в любое время может снять установленные ограничения на получение кредитов и займов. Для этого необходимо подать заявку на досрочное прекращение оказания услуги на портале eGov.kz.

Для получения услуги пользователю необходимо:

- авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел «Таможня и налоги»;

- выбрать из списка раздел «Экономика и финансы» услугу «Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов»;

- заполнить необходимые поля и подписать заявку с помощью ЭЦП;

- ознакомиться с результатом услуги можно в Личном кабинете.

Для снятия ранее установленных ограничений пользователю необходимо:

- выбрать услугу «Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов»;

- на вопрос «Хотите ли отписаться?» ответить «Да» и подписать заявку одним из доступных методов подписания.

В пресс-службе АО НИТ добавили, что сервис реализован в рамках поправок в законодательные акты, предусматривающие закрепление права физлица на устранение добровольного отказа от получения банковских займов и микрокредитов.

Сервис стал доступен благодаря комитету госуслуг Минцифры, ТОО «Первое кредитное бюро» и АО «Национальные информационные технологии».