Казахстанцы обновили многолетний рекорд по употреблению конины

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В четвертом квартале 2023 года среднедушевое потребление этого вида мяса в РК составило 1,97 кг, что представляет собой максимум за весь период доступной статистики в любой из кварталов с начала 2011 года, следует из данных бюро нацстатистики, сообщает DataHub.

- Для потребления конины характерна ярко выраженная сезонность, так что сравним динамику за аналогичные периоды. К IV кв. 2022-го показатель вырос на 5%, а, например, к октябрю-декабрю десятилетней давности прибавил сразу 81%. Все последние годы потребление конины демонстрирует довольно уверенную тенденцию к увеличению, - говорится в публикации.

В прошлом квартале из всех отраженных в статистике видов мяса конина уступала только говядине с большим отставанием.

Говядины казахстанцы съели в среднем по 6,61 кг, что на 7% больше, чем годом ранее, и лишь чуть меньше, чем рекордные 6,68 кг в IV квартале 2015 года.