Фото: Kazpravda.kz
Референдум
Казахстанцы приняли поправки в Конституцию на референдуме
Прилепская Анастасия
корреспондент

За поправки в Конституцию РК проголосовали 77,18% участвовавших в республиканском референдуме, таким образом предложенные изменения в Основной закон страны считаются принятыми. Об этом сообщил председатель Центральной комиссии референдума (ЦКР) Нурлан Абдиров на брифинге в ЦКР, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"77,18% или 6 163 516 проголосовали за конституционные поправки. Это составило абсолютное большинство в каждом из 17-ти регионов страны", – сказал Нурлан Абдиров.

Он также отметил, что число граждан, проголосовавших против конституционных поправок, составило 18,66% или 1 490 470 человек.

В 1,58% или 125 859 бюллетеней были отмечены оба варианта, они были признаны действительными, но не учитывались при подсчете голосов.

2,58% или 205 924 бюллетеней были неустановленного образца либо в них невозможно было понять волеизъявление голосовавшего, такие бюллетени признаны недействительными.

"Предложенные изменения в основной закон страны считаются принятыми. Решение, принятое референдумом, имеет обязательную силу и не требует дополнительного подтверждения актами. Принятые на референдуме изменения и дополнения в Конституцию вступают в силу со дня опубликования официального сообщения об итогах референдума", – подчеркнул председатель ЦКР.

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