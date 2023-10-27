Кто из казахстанцев будут платить больше налогов

Налоги
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Искакова Айдана
корреспондент

Это коснется граждан, чей доход превысит 40 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz

В Казахстане хотят увеличить налог для граждан с доходом свыше 40 млн тенге в год. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент Kazpravda.kz

"У нас была четырехступенчатая система прогрессивного налогообложения от 5% до 20%. Здесь мы предлагаем оставить плоскую шкалу – 10%, и дополнительно 15% – это примерно 480 годовых МЗП или порядка 40 млн тенге – свыше него разница", – сказал Куантыров.

По его словам, если человек получает 50 млн тенге в год, то он с 10 млн будет платить 15%. 

Министр отметил, что это коснется небольшой части населения.

"Кроме того, принесет дополнительный доход, но не отразится на повышении теневой экономики, получении зарплаты в конвертах. Потому что в основном такую зарплату получают в высокодоходных секторах экономики, где налогообложение является "белым", и в нем участвуют серьезные корпоративные налогоплательщики", – резюмировал спикер. 

#налоги #МНЭ #доход #Алибек Куантыров

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