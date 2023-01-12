Казахстанцы в один клик смогут проверить наличие признаков финпирамиды у компаний

На первом этапе запуска с одного аккаунта в мессенджере Telegram возможно отправить не более 5 запросов в сутки.

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Бот в мессенджере Telegram, разработанный Агентством РК по финансовому мониторингу, поможет казахстанцам обезопасить себя от действий мошенников, вовлекающих в финансовые пирамиды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Пользователю достаточно ввести ссылку на сайт компании/организации, Instagram-страницу, группу VKontakte либо Telegram-канал в формате https://internet.zzz (com, ru, kz и др.) либо internet.zzz (com, ru, kz и др.).

Кроме того, есть возможность проверки через БИН компании, которая предлагает заработок, отметили в агентстве.

На первом этапе запуска с одного аккаунта в мессенджере Telegram возможно отправить не более 5 запросов в сутки, добавили в пресс-службе.