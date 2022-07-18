Казахстанцы вынуждены вновь вспомнить о масках и антисептиках

COVID не дремлет

Не успели казахстанцы вдохнуть полной грудью после пандемических ограничений, как вынуждены вновь вспомнить о медицинских масках и антисептиках. В стране наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в 2,5 раза. Правда, на брифинге в СЦК глава Министерства здравоохранения успокоила: сейчас болезнь протекает легче, поэтому жестких ограничений вводить не планируется.

Изучающие COVID врачи и эпидемиологи на сегодня собрали информацию о течении болезни, а регулярные наблюдения показали: КВИ носит волно­образный характер и видоизменяется. В Казахстане из общего количест­ва выявленных в июне этого года случаев в 70% образцы относятся в варианту «Омикрон ВА.5», оставшиеся характерны для варианта Stealth-Omicron (Стелс-омикрон). По словам министра здравоохранения Ажар Гиният, симптомы штаммов ВА.4 и ВА.5 схожи с ОРВИ и выражены лихорадкой, такого молниеносного поражения легких, как при «дельта», не наблюдается. Однако это не значит, что первые признаки простуды нужно списывать на «авось».

– Клиника коронавирусной инфекции поменялась, – предупредила главный врач страны. – Если ранее мы боролись с пневмониями, то сейчас на первый план вышел интоксикационный синдром. Это температура, головные боли, ломота, насморк, першение в горле. Особых поражений легких нет, но синдромы интоксикации при запущенных случаях приводят к инфекционно-токсическому шоку. Поэтому не нужно думать, что это обычная простуда, – следует обращаться к участковому врачу.

Специалисты просят казах­станцев, особенно страдающих хроническими заболеваниями или с низким иммунитетом, соблюдать рекомендованные меры безопасности – носить маски. Тем более на фоне роста заболеваемос­ти КВИ. За последнюю неделю показатель возрос в 2,5 раза. В сутки регистрируются до 1 300 случаев с положительным результатом ПЦР-тестов. Несмотря на подъем динамики, уровень госпитализации больных остается низким.

Учитывая, что 90% больных находится на амбулаторном лечении, КВИ протекает в легкой и средней степенях, а летальность сведена к нулю, было принято решение пересмотреть матрицу оценки эпидемиологической ситуации не с учетом среднесуточной заболеваемости за семь дней на 100 тыс. населения, а исходя из числа госпитализированных. Чем больше стационарных больных и уровень заразности (репродуктивное число R) коронавирусной инфекцией, тем выше риск перехода города или региона в «красную» зону.

Проще говоря, статистика по COVID будет вестись иначе. Так, «зеленая» зона предполагает занятость коек до 2 500 больных независимо от показателя репродуктивного числа R, а также занятость коек до 5 000 больных и показатель репродуктивного числа R менее 1.

При «желтой» зоне – занятость коек до 5 000 больных и R больше 1, занятость коек от 5 000 до 10 000 больных и R меньше 1. А что касается «красной» зоны, то это занятость коек от 5 000 больных и R больше 1, занятость коек больше 10 000 больных независимо от R.

На фоне этого возникает главный вопрос: а готовы ли наши больницы к возможному наплыву больных? По словам Ажар Гиният, в стране сегодня насчитывается 139 медицинских учреждений с мощностью 3 282 койки. В настоящее время госпитализировано 570 казахстанцев. Учитывая озвученный прогноз эпидемиологической ситуации по КВИ на ближайшие три месяца, при самом пессимистическом сценарии количество зарегистрированных случаев болезни составит 4 тыс. При реалистичном – до 2 400 фактов в сутки. Пик ожидается на август, а спад – на сентябрь.

– О том, как будут учиться школьники, пока говорить рано, нужно смотреть клиническую картину ближе к сентябрю, – отметила спикер, добавив, что вакцинация остается пока единственной действенной мерой по профилактике заболевания.

Казахстанцам на данный момент доступны три вида вакцин – QazVac, Sinopharm и Pfizer. В прививочных пунктах в остатке имеется 1,6 млн доз препаратов. К осени планируется закупить еще 300 тыс. доз Pfizer на 150 тыс. человек. Это количество сформировано из поступивших из регионов страны заявок.