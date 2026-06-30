Казахстанцы завоевали 20 медалей на ЧА по борьбе U15 в Таиланде

Фото: НОК

В настоящее время в Паттайе проходит чемпионат Азии по видам борьбы среди спортсменов возрастных категорий U15 и U20. В рамках континентального первенства представители Казахстана в возрастной категории U15 завоевали 20 медалей: 4 золотые, 5 серебряных и 11 бронзовых, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК



В соревнованиях по вольной борьбе золотую медаль выиграл Мирас Абдыкарым (до 41 кг).



Серебряными призерами стали Бекторе Заманбек (до 44 кг), Амир Серик (до 48 кг), Наиль Зейналов (до 68 кг) и Ерсултан Сулеймен (до 75 кг).



Бронзовые награды завоевали Дамир Салават (до 38 кг), Мадияр Абдыкарымов (до 52 кг), Бибарыс Тузелбаев (до 57 кг) и Зелимхан Цицкиев (до 85 кг).



В греко-римской борьбе чемпионами Азии стали Роллан Ким (до 48 кг), Даниал Канатбай (до 52 кг) и Ералы Муратов (до 85 кг).



Серебряную медаль завоевал Айтуган Осман (до 57 кг).



Бронзовыми призерами стали Берекет Исмагулов (до 38 кг), Райымбек Жаксылык (до 41 кг), Нуралы Амангельды (до 44 кг) и Руслан Бакир (до 68 кг).



В женской борьбе бронзовые медали выиграли Раян Жамсапкызы (до 46 кг), Джамиля Мехдиева (до 50 кг) и Эльнара Киримова (до 66 кг).



Отметим, что чемпионат Азии завершится 5 июля.