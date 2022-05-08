Казахстану передали останки погибшего под Ленинградом уроженца Костанайской области

7 мая в Санкт-Петербурге на территории патриотического объединения "Ленрезерв" состоялась торжественная церемония передачи останков красноармейца П.А.Фоменко, уроженца Костанайской области, воевавшего на Ленинградском фронте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу посольства Казахстана в России.

"Останки красноармейца обнаружил поисковый отряд патриотического объединения "Ленрезерв" на Невском пятачке. Их нашли в траншее в 100 метрах от штабного блиндажа 330-го стрелкового полка 86-й стрелковой дивизии Невской оперативной группы. В ближайшее время останки погибшего будут переданы его родственникам", – говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие губернатор Санкт-Петербурга А.Беглов, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга А.Бельский, генеральный консул Республики Казахстан Санкт-Петербурге Б.Досманбетов, руководитель поискового отряда "Ленрезерв" Д.Ромашко, представители казахской диаспоры.