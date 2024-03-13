Kazakhstan Ticketon Awards 2024: туркестанский драмтеатр признан лучшим

Коллектив туркестанского музыкально-драматического театра в третий раз входит в число лучших

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Определены победители Kazakhstan Ticketon Awards 2024. Это седьмая и самая известная премия Казахстана в области культуры, искусства и спорта. Спектакль Туркестанского музыкально-драматического театра «Келіндер көтерілісі» был признан лучшим среди региональных театров и номинирован на «Лучшее региональное представление года», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Общее голосование продолжалось месяц. В нем мог участвовать любой казахстанец. Всего в различных номинациях было подано 154 620 голосов. Так выбирали самых любимых, талантливых и значимых представителей в области спорта и искусства.

Спектакль «Келіндер көтерілісі» считается одним из известных и успешных произведений выдающегося узбекского писателя-драматурга Саида Ахмада. Хотя пьеса была написана 30 лет назад, она до сих пор не потеряла своей актуальности. Премьера спектакля в Туркестане состоялась в прошлом году.

Как отмечается, коллектив туркестанского музыкально-драматического театра в третий раз входит в число лучших. В 2022 году спектакль «Бөрте» получил номинацию «Премьера года», а в прошлом году «Махаббат мұнарасы» была номинирована на «Лучшее региональное представление года».

Победители получат специальный приз на торжественной церемонии награждения, которая состоится 20 апреля в Алматы, добавили в акимате Туркестанской области.