"Каждому казахстанцу по 500 тыс. тенге от крупного банка": рекламная рассылка оказалась фейком

В Казнете распространяется реклама, в которой говорится о том, что Halyk Bank обязали выплатить всем казахстанцам от 500 тысяч тенге и более. Эта информация – фейк. Ее опровергли в Министерстве финансов РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

В ведомстве сообщили, что информация о выплатах является фейковой и призвали граждан не доверять ссылкам подобного происхождения.

На этот раз рассылка сопровождается видеороликом с "отзывом" мужчины, якобы уже получившим выплату от Halyk Bank. На самом деле на видео житель Петропавловска-Камчатского Сергей Кремнев. В январе 2020 года он выиграл в лотерею и в ролике рассказывает именно об этом, а не о неких выплатах от банка.

Таким образом, реклама является фейком. Запрашивая регистрацию на сторонней платформе, якобы необходимую для получения выплаты, мошенники завладевают персональной информацией пользователей: логинами, паролями, данными платежных карт и кодами доступа в мобильные банкинги.