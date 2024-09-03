«Эффект реализации Послания президента должен ощутить каждый казахстанец» – Бектенов

Правительство
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Дана Аменова
корреспондент

На заседании правительства рассмотрели меры по реализации Послания главы государства народу Казахстана

Фото: пресс-служба правительства РК

Глава кабмина Олжас Бектенов подчеркнул, что все принимаемые меры должны быть поступательными и четко синхронизированными между госорганами и секторами экономики, сообщает Kazpravda.kz 

«Только тщательно сбалансированный механизм взаимодействия позволит обеспечить стабильный экономический рост. Всем министерствам необходимо активизировать конструктивное сотрудничество с депутатами Парламента для качественной проработки законопроектов. Каждый наш шаг направлен на единый результат – благополучие народа и страны. Эффект реализации Послания президента должен ощутить каждый казахстанец», – отметил премьер-министр.

Олжас Бектенов поручил министерству национальной экономики в короткие сроки внести на рассмотрение правительства проект общенационального плана по реализации Послания главы государства.

#Бектенов #послание #реализация

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