Каждый вносит вклад в благоустройство

Фото: акимат области Жетысу

Повсеместные работы по благоустройству стартовали с 6 апреля во всех населенных пунктах региона. В рамках экологической акции «Таза өлке» местные жители, волонтеры, сотрудники различных государственных учреждений и предприятий очищают свои дворы и прилегающие территории организаций. За несколько дней, к масштабным субботникам присоединилось 40 тыс. жителей Жетысу. Необходимым инструментом и техникой им помогают местные коммунальные службы.

«В акции принимает участие более 20 тысяч сотрудников наших подведомственных государственных учреждений», - рассказывает руководитель управления образования области Жетысу Марат Сулейменов.

Только за один субботник было собрано 500 тонн мусора, высажено более полутора тысяч саженцев яблони. Эта работа будет продолжена. В числе самых отзывчивых участников – студенты. На территории учебных заведений региона совместными усилиями они навели образцовый порядок. Но на этом останавливаться не намерены и готовы помогать в уборке и весенних работах на участках ветеранам войны, тыла и труда, а также одиноким пенсионерам и малообеспеченным семьям.

«Мы очень рады поддержать призыв нашего президента и внести свой вклад в облагораживание нашего прекрасного края, - делится учащийся второго курса Талдыкорганского аграрно-технологического колледжа Ерсултан Набиев. – Это замечательная возможность для каждого ощутить себя частью большого общего дела, увидеть, что абсолютно любой может сделать окружающий мир лучше и краше. Это еще и прекрасный пример для подрастающего поколения. Да и в целом – как приятно видеть вокруг порядок. Надеюсь, акцию поддержат все граждане и нам удастся сохранить эту красоту».

О том, что чистота – главный залог здоровья, еще раз напомнили медицинские работники, проведя тщательную уборку у Талдыкорганской многопрофильной больницы. Вооружившись граблями, лопатами и другим инвентарем, порядка трехсот сотрудников наводили порядок на пяти гектарах прилегающей территории.

«Мы хотим внести посильный вклад в охрану окружающей среды и здоровье наших граждан, которое, как известно, начинается с чистоты, - говорит заместитель главного врача больницы Гульнара Темирбаева. – Также призываем всех жителей активно принимать участие в благоустройстве нашего города, который всегда славился как самый зеленый и уютный».

Акция чистоты продолжается и продлится в целом пять недель. Помимо уборки и озеленения дворов, граждане примут участие в благоустройстве территорий памятников и окрестностей водоемов.