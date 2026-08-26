«Келешек мектептері» должны превратиться в центр апробации передовых методов обучения - Президент

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«Кроме того, поручаю Администрации Президента совместно с Правительством оказать практическое содействие регионам с низкими показателями успеваемости в сфере образования. Так, считаю целесообразным провести тщательный анализ ситуации.



Затем на основе результатов анализа Правительству необходимо выработать комплексные решения, направленные на повышение эффективности системы образования. В этом вопросе следует в полной мере задействовать потенциал передовых школ и институтов развития», - сказал Касым-Жомарт Токаев на Августовской конференции.

Профильному министерству он поручил обновить стандарты среднего образования в соответствии с мировыми тенденциями. Например, вместо акцента на исторические предания и не отвечающие требованиям достоверности сведения образовательные программы для подрастающего поколения должны быть ориентированы на дисциплины, способствующие прогрессу и развитию. Разработка соответствующих программ – первостепенная задача профильного ведомства.



Важную роль в реализации инновационных решений и формировании национальной модели образования должны сыграть «Школы будущего» («Келешек мектептері»). В этой связи огромная ответственность возлагается на Национальную академию образования имени Ибрая Алтынсарина, отметил он.



По его словам, в течение следующих трех лет «Келешек мектептері» должны превратиться в центр апробации передовых методов обучения».

Также он обратил внимание на региональные диспропорции в качестве образования.

«В этом вопросе хочу отдельно остановиться на результатах Единого национального тестирования нынешнего года. В частности, высокие результаты показали выпускники Кызылординской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской областей, а также городов Астаны и Алматы. В то же время итоги ЕНТ в Туркестанской, Атырауской, Актюбинской, Алматинской областях и в области Улытау сложно назвать позитивными.



Самого пристального внимания со стороны профильного министерства и акимата требует ситуация в Туркестанской области. Результаты исследования программы PISA (за 2022 год) выявили низкое качество образования в Туркестанской области. Это означает, что в системе образования региона все еще существуют определенные пробелы», - говорит Президент.

Тем не менее, ситуацию в области нельзя назвать плачевной, считает Глава государства. По его словам, основная проблема заключается в том, что около 75% учащихся проживают в сельской местности. Требуется создать благоприятные условия для комплексного развития школьников. Важно сформировать базовую инфраструктуру и привлечь высококвалифицированных специалистов в отдаленные населенные пункты.