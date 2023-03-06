«Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» Помните этот вопрос, сбивающий с толку в подростковом возрасте, когда представление о той или иной профессии основывается лишь на воображении, фильмах, рассказах знакомых? А как оно на самом деле, узнаем мы порой уже после университета… Вот, собственно, с этой целью – помочь школьникам сориентироваться в многообразном мире профессий или окончательно утвердиться в своем выборе – и устраивают подобные мероприятия.

– Для кого-то из ребят это сложный выбор, а кто-то ре­шает вопрос самоопределения без особого труда. Но любой подросток к окончанию школы должен иметь представление о своей дальнейшей трудовой жизни. Наша традиционная ярмарка профессий – это уникальная возможность для ребят познакомиться ближе со специалистами разных отраслей, узнать особенности той или иной профессии. Такие встречи, конечно же, помогут им определиться, – отметила директор международной школы «Мирас» Елена Хамитова.

В мероприятии приняли участие IT-специалисты, дизайнеры одежды, блогеры, TikTok-хаусы, банкиры, журналисты, стилис­ты, кондитеры. Они рассказали учащимся о топовых профессиях современности.

Автор этих строк говорила о журналистике и старейшем печатном издании страны – «Казахстанской правде». Ребята задавали вопросы, касающиеся особенностей журналистской «кухни»: как готовятся новости и тематические материалы, в чем отличие печатной журналистики от телевизионной. Интересовали их вопросы заработной платы, карьерного роста.

Прошли и мастер-классы по некоторым специальностям. Так, за столом кондитера школьников ждали вкусные сюрпризы, у киношколы – экран, на котором транс­лировали киноопыты учеников и рекламные ролики, кого-то заинтересовала медицинская тематика, а внимание девочек, безусловно, привлекло невероятной красоты платье с казахскими национальными орнаментами на манекене.

– Я уже больше 12 лет зани­маюсь именно созданием свадебных платьев, самое первое сшила на собственную свадьбу, когда не смогла найти нужный наряд в салонах нашего города. Спустя три-четыре месяца после того, как выложила его в Интернет, поступили первые заказы. Я тогда еще была студенткой второго курса, поэтому боялась их брать. Но сама сфера меня манила: создавать наряды для невест, быть причастной к главному событию в жизни каждой девушки – это что-то невероятное. Стала отшивать и показывать свою работу в Интернете, и через неделю после фотосессии у меня первое платье купили. Все деньги потратила на ткань и создала мини-коллекцию. Так и начался мой путь, – рассказала дизайнер-модельер Анастасия Романова.

Школьники окружали каждого спикера, искренне интересовались деталями работы и были благодарны за любую предос­тавленную информацию. А за активное участие в ярмарке профессий гости и участники были награждены благодарственными письмами и памятными подарками от школы.