Керри: Кыргызстан и США создадут рабочую группу по развитию отношений

По его словам, в состав рабочей группы войдут сотрудники кыргызского внешнеполитического ведомства и Государственного департамента Соединенных Штатов. "Какие-то вещи надо сделать в сфере экономики, – сказал Керри. – Это потребует адаптации определенных законов, решением этих вопросов и займется рабочая группа". В ее обязанности также войдет разработка "дорожной карты" расширения взаимовыгодного партнерства. По его мнению, политика стран Центрально-Азиатского региона не должна сталкиваться перед выбором: с кем сотрудничать – Россией, США, Китаем или "другими блоками". "Мы будем работать в рамках рабочей группы, чтобы поддерживать и развивать экономические взаимоотношения и заключить соглашение о сотрудничестве в области обороны", – подчеркнул госсекретарь.



По его данным, за 24 года США предоставили Кыргызстану около $2 млрд на поддержку "образования, экономики и сферы здравоохранения". "Мы хотим, чтобы это сотрудничество продолжилось", – уточнил Керри. Он также вспомнил, что Кыргызстан в 2014 году закрыл расположенную в бишкекском аэропорту Манас авиабазу ВВС США. Однако соглашение по ней было "временным", у США по этому поводу "нет никаких обид".



Как заверил Керри, который совершает турне по странам Центральной Азии, в ходе его сегодняшней встречи в Бишкеке с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым обсуждалась ситуация в Афганистане, а также возможность реализации проекта CASA-1000. Данный проект предусматривает экспорт электроэнергии из Кыргызстана и Таджикистана в Афганистан и Пакистан.

