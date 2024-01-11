КГД дал отсрочку мер за неисполнение некоторых уведомлений

"В целях обеспечения прав налогоплательщиков на своевременное исполнение уведомлений органов государственных доходов, приостановление расходных операций по банковским счетам производиться не будет по уведомлениям по камеральному контролю, срок исполнения которых истек 28 декабря 2023 года, в случае их исполнения 10 января 2024 года.

Меры за несвоевременное исполнение уведомлений по камеральному контролю, срок исполнения которых истек 9 января 2024 года, также применены не будут в случае их исполнения 10 января 2024 года", - говорится в информации КГД.