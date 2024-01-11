КГД дал отсрочку мер за неисполнение некоторых уведомлений

Комитет государственных доходов Министерства финансов РК, в связи с отключением 9 января в 14:00 сети Интернет и недоступности информационных систем, сообщил о предоставлении отсрочки мер за неисполнение некоторых уведомлений, передает Kazpravda.kz.
"В целях обеспечения прав налогоплательщиков на своевременное исполнение уведомлений органов государственных доходов, приостановление расходных операций по банковским счетам производиться не будет по уведомлениям по камеральному контролю, срок исполнения которых истек 28 декабря 2023 года, в случае их исполнения 10 января 2024 года.
Меры за несвоевременное исполнение уведомлений по камеральному контролю, срок исполнения которых истек 9 января 2024 года, также применены не будут в случае их исполнения 10 января 2024 года", - говорится в информации КГД.
С 00:10 часов 10 января 2024 года технические работы в интернет-каналах КГД завершены, информационные системы работают в штатном режиме, добавили в комитете госдоходов.