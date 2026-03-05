В преддверии Международного женского дня злоумышленники используют праздничный ажиотаж, активность граждан при заказе цветов и подарков, а также повышенный объём онлайн-платежей для получения доступа к денежным средствам и персональным данным

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Генпрокуратура в очередной раз предупреждает: в праздничный период мошенники могут звонить и писать гражданам под различными предлогами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на главный надзорный орган

Наиболее распространённые схемы:

- сообщение о якобы оформленной доставке цветов или подарка с просьбой продиктовать SMS-код «для подтверждения заказа»

- злоумышленники информируют о мнимом выигрыше, бонусе или акции и требуют назвать код подтверждения, поступивший на телефон

- нередко они представляются сотрудниками банков, служб безопасности либо курьерских компаний.

В главном надзорном органе предупредили, что одноразовый SMS-код является конфиденциальным средством подтверждения финансовых операций. Передача такого кода третьим лицам может привести к списанию денежных средств, оформлению кредита либо получению доступа к вашему банковскому приложению. Ни сотрудники банков, ни правоохранительные органы не запрашивают SMS-коды, пароли и реквизиты банковских карт по телефону.

«Обращаем внимание, что в отдельных случаях при официальной доставке товаров или банковских продуктов действительно используется код подтверждения. Однако он применяется исключительно при ранее оформленном вами заказе, когда вы ожидаете доставку, и используется для подтверждения получения товара. Если же звонок или сообщение о доставке являются неожиданными, а вас просят продиктовать код, необходимо немедленно прекратить разговор», – говорится в тексте обращения.

Кроме того, в преддверии праздника мошенники активно создают фейковые страницы в социальных сетях, в том числе в Instagram и Tik Tok, предлагая не только цветы, но и другие различные виды товаров по существенно заниженным ценам, крупным скидкам и акциям, требуя предоплату.

После получения денег такие страницы прекращают свою деятельность, а связь с продавцом становится невозможной.

В этой связи рекомендуется заказывать цветы и подарки только у проверенных продавцов, внимательно проверять реквизиты получателя платежа, не переходить по сомнительным ссылкам и ни при каких обстоятельствах не сообщать посторонним лицам SMS-коды и банковские данные.

В Генпрокуратуре напомнили, что при возникновении подозрений следует самостоятельно связаться с банком по официальному номеру и при необходимости незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.

Соблюдение простых правил цифровой безопасности позволит защитить деньги и личные данные.