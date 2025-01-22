Кирилл Бауэр завоевал бронзовую медаль на Зимней Универсиаде в Италии

Спорт
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Венера Баталова
корреспондент

В предпоследний день ХХХII зимней Универсиады копилка казахстанской сборной пополнилась еще одной бронзовой медалью, которую принес биатлонист Кирилл Бауер, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Федерацию биатлона РК

Фото: instagram/kirill_bauer_

На масс-старте среди 26 спортсменов он показал отличные результаты, финишировав третьим с отставанием от лидера, французского биатлониста Натанэля Пигвинна, всего на 33.8 секунды. На 4 огневых рубежах Кирилл допустил всего 4 промаха, что позволило ему занять призовую позицию.

Это первая медаль Кирилла Бауэра на международных стартах, и она добавляется к уже завоеванным медалям казахстанских биатлонистов на Универсиаде. Ранее Никита Акимов завоевал золотую медаль, а Арина Крюкова — бронзу.

Другие представители сборной Казахстана на финише показали следующие позиции: Вадим Куралес (6-е место), Никита Акимов (7-е) и Куандык Ержанат (19).

#Спорт #бронза #Универсиада

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