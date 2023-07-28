Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел переговоры с председателем Xinjiang Hualing Industry and Trade (Group) Co. Ми Ын Хуа и главой Shanxi Meijin Energy Co. Яо Цзинь Лун, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

Китайский холдинг Xinjiang Hualing работает в таких отраслях, как девелопмент, торговля, сельское хозяйство, логистика, энергетика и другие. Все эти секторы, подчеркнул Алихан Смаилов, являются приоритетными для экономики Казахстана, соответственно, имеется большой потенциал для выстраивания взаимовыгодного сотрудничества.

Премьер-министр отметил, что Правительство Казахстана готово оказывать поддержку инвестиционным инициативам Xinjiang Hualing Group.

В свою очередь Ми Ын Хуа на встрече выразил уверенность в дальнейшем сотрудничестве с Казахстаном и готовности совместно реализовать различные проекты.

В рамках визита китайской делегации между Министерством торговли и интеграции РК и Xinjiang Hualing Industry and Trade (Group) Co. был подписан меморандум о взаимопонимании по реализации инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства.

Xinjiang Hualing Group основана в июле 1988 года и является одним из крупных предприятий на территории КНР, имеет более 20 дочерних компаний.

Направления деятельности – девелопмент, внешнеторговая деятельность, сельское хозяйство, крупномасштабная логистика, инвестиции в экологические проекты, энергетика.

Владеет более 5 млн квадратных метров коммерческих помещений в КНР, имеет бизнес в Грузии.