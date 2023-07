Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел переговоры с председателем Xinjiang Hualing Industry and Trade (Group) Co. Ми Ын Хуа и главой Shanxi Meijin Energy Co. Яо Цзинь Лун, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.