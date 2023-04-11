Клуб из Петропавловска продолжает удивлять как специалистов, так и болельщиков

Спорт
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Аскар Бейсенбаев

Пятый тур чемпионата страны среди команд Премьер-лиги был посвящен прославленному защитнику Борису Джуманову.

фото Юрия Беккера

Он мастер спорта СССР, победитель первого дивизиона чемпионата СССР, обладатель Кубка федерации СССР в составе алматинского «Кайрата». В высшем дивизионе чемпионата Союза провел более 160 матчей. В качестве тренера работал в «Кайрате», усть-каменогорском «Востоке», «Актобе», карагандинском «Шахтере» и «Атырау».

Теперь непосредственно о первенстве. Неожиданный лидер чемпионата – петропавловский «Кызылжар» – не сбавляет темпа и продолжает одерживать победы. На этот раз клуб принимал дома «Атырау» и добился победы со счетом 1:0 благодаря голу бразильского вингера Пернамбуко на 65-й минуте с пенальти.

Судя по статистике, в Шымкенте живут самые активные болельщики в Казахстане. Очередной матч местного «Ордабасы» против «Актобе» посетили 18 063 зрителя. И это рекорд сезона. Что касается самой игры, то она завершилась со счетом 1:1. На 65-й минуте француз Уго Видемонт вывел «Актобе» вперед, однако в компенсированное время, на 96-й минуте, игрок сборной Казахстана Сергей Малый помог «Ордабасы» уйти от поражения.

Привлек внимание болельщиков и матч в Алматы, где «Кайрат» принимал талдыкорганский «Жетысу» (в этом сезоне вернувшийся в Премьер-лигу из Первой лиги) и неожиданно уступил со счетом 2:3. Местные тифози были так недовольны результатом, что несколько раз выражали свое мнение нецензурными скандированиями в адрес главного судьи. Стоило бы напомнить, что сейчас в нашей стране ужесточено наказание за неправильный лексикон, а поединки посещают не только фанаты, но и обычные болельщики, которые приводят с собой и маленьких детей. Надеемся, что на такие случаи футбольные власти будут реагировать своевременно, причем это касается не только данного поединка, но и игр других команд.

Один из центральных матчей тура состоялся в Костанае, где местный «Тобол» принимал действующего чемпиона страны «Астану» и уступил со счетом 0:1. Единственный мяч у столичного клуба на 70-й минуте забил хорватский легионер Марин Томасов.

В оставшихся поединках были зафиксированы следующие результаты: кызылординский «Кайсар» на своем поле обыграл карагандинский «Шахтер» со счетом 2:1; «Мактаарал» из Туркестанской области разгромил гостивший у него актауский «Каспий» – 3:1; «Аксу» из Павлодарской области на выезде потерпел поражение от кокшетауского «Окжетпеса» со счетом 0:3.

 

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА

КОМАНДА М П Н П М О

1. «Кызылжар» 5 5 0 0 7–1 15

2. «Астана» 5 4 0 1 8–5 12

3. «Актобе» 5 3 1 1 12–6 10

4. «Ордабасы» 5 3 1 1 10–5 10

5. «Тобол» 5 3 1 1 7–4 10

6. «Окжетпес» 5 3 0 2 9–6 9

7. «Кайрат» 5 2 2 1 11–8 8

8. «Кайсар» 5 2 1 2 8–7 7

9. «Атырау» 5 2 1 2 5–8 7

10. «Жетысу» 5 1 1 3 4–8 4

11. «Аксу» 5 1 1 3 6–12 4

12. «Мактаарал» 5 1 0 4 4–6 3

13. «Шахтер» 5 0 1 4 5–11 1

14. «Каспий» 5 0 0 5 4–13 0

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