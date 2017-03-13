​Ключевой вектор демократизации

Об этом на заседании Совета АНК говорили члены ассамблеи, представители этнокультурных объединений и молодежных организаций.

– Речь идет о модернизации основ политической и государственной систем, переформатировании всей конфигурации ветвей законодательной, исполнительной и судебной власти, – отметил в своем выступлении заместитель Председателя – заведующий ­секретариатом АНК Администрации Президента Ералы Тугжанов. – Но самое главное, что конституционная реформа направлена на укрепление независимости, расширение демократии путем повышения ответственности и полномочий всех ветвей власти, а также на совершенствование судебной системы и органов прокуратуры.

После внесенных поправок, по словам Ералы Тугжанова, появился новый мощный механизм защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина как основы общественного согласия. Также на конституционном уровне закреплены гарантии неизменности независимости Казахстана – основы общенационального единства. Статья 91 Конституции РК в новой редакции прямо устанавливает, что ни в каких случаях не может быть изменена независимость государства, также как унитарность, территориальная целостность и форма правления страны. Установлено, что неизменными являются основополагающие принципы деятельности республики, заложенные основателем независимого Казахстана, Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы, а также его статус.

В ходе обсуждения конституционной реформы участники заседания обратили особое внимание на пункт 1 статьи 49, согласно которому за Парламентом страны закреплен статус законодательной власти. Для депутатской группы АНК данный аспект имеет принципиальный характер. Теперь ассамблея непосредственно участвует в осуществлении законодательной власти по вопросам мира и согласия, что повышает и статус самой АНК, и уровень ее ответственности.

С учетом того, что Глава государства является Председателем ассамблеи, которая напрямую встроена как в президентскую вертикаль, так и в систему местных исполнительных органов, АНК становится одним из важных элементов баланса ветвей власти, системы сдержек и противовесов. В рамках повышения роли Парламента ассамблея становится полноправным актором при формировании Правительства и осуществлении контрольных полномочий за его деятельностью. Поэтому ответственность и степень участия АНК и ее депутатского корпуса в государственном управлении и политических процессах в стране значительно повышается.

С учетом роста полномочий и самостоятельности Правительства, а также через механизмы парламентского контроля население, гражданское общество, политические партии, Ассамблея народа Казахстана получают больше возможностей влиять на социально-экономические решения, стимулировать выработку качественных управленческих решений в данной сфере.

– Конституционная реформа стимулировала возрастание устойчивости политической системы государства через более сбалансированное соотношение всех основных ветвей власти, выработаны новые механизмы обеспечения стабильности, расширены возможности диалога государства и общества через законодательную власть, что станет важным элементом укрепления общественного согласия. Поэтому конституционные реформы задают новый вектор развития государственно-политической системы на десятилетия вперед, – отметил в заключение Ералы Тугжанов.