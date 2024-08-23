В ходе совещания были обсуждены актуальные вопросы, касающиеся эффективной реализации инициатив Главы государства, организации внутри­политической работы, укрепления межэтнического и межконфессионального согласия, информационной и молодежной политики, взаимодействия с политическими партиями, творческими союзами, общественными объединениями, иными структурами гражданского общества, а также другие вопросы.

Ерлан Карин отметил, что реа­лизованные президентские реформы и происходящие в обществе изменения сформировали в стране совершенно новую политическую реальность. Прежде всего она выражается в широком плюрализме взглядов и позиций. Соответственно, необходим постоянный поиск новых подходов в планировании, координации и организации работы в сфере внутренней политики.

При этом Госсоветник под­черк­нул, что главным приоритетом всегда будет обеспечение внутри­политической стабильности, укрепление общенационального единства путем развития общественных коммуникаций и диалога с граж­данами.

По итогам совещания Государственный советник Ерлан Карин дал конкретные поручения ответственным госорганам по совершенствованию работы в сфере внутренней политики, укреплению общественной консолидации на основе выдвинутой Главой государства идеи «Справедливого Казахстана» и общенациональных ценностей.