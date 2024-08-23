Ключевые приоритеты – внутриполитическая стабильность и общенациональное единство
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Александр Бри
В Акорде под председательством Государственного советника Ерлана Карина прошло республиканское совещание по вопросам внутренней политики и идеологической работы с участием ответственных работников, руководителей структурных подразделений Администрации Президента, членов Правительства, заместителей акимов областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента, руководителей региональных управлений общественного развития.