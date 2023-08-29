Клюшки к бою!

На групповом этапе розыгрыша Кубка Казахстана по хоккею с шайбой 11 команд (одна из Узбекистана, а остальные казахстанские) разделены на две группы, в которых играют каждая с каждой по одному матчу. Матчи Группы А проходят в столице на льду «Барыс Арены», а матчи Группы Б в Кокшетау на льду Дворца спорта «Бурабай».

На сегодняшний день лидером группы А является усть-каменогорское «Торпедо», одержавшее три победы в четырех поединках и набравшее 9 очков. Вслед за ним с 8 очками располагается «Актобе», у которого в активе тоже три победы (одна по итогам овертайма). Шесть очков у столичного «Номада», пять у «Алматы» и по четыре у петропавловского «Кулагера» и атырауского «Бейбарыса».

В группе В с девятью очками пос­ле трех чистых побед лидирует кокшетауский «Арлан». Восемь очков у ташкентского «Хумо». По три очка у «Горняка» из Рудного и «Иртыша» из Павлодара и всего лишь одно у карагандинской «Сарыарки». «Арлан» и «Хумо» досрочно обеспечили себе выход в полуфинал.

В это же время на прошедшей неделе завершились все матчи «Кубка Блинова» – традиционного предсезонного турнира, который впервые прошел в Омске после четырехлетнего перерыва. И здесь победителем международного первенства стал столичный «Барыс», который выиграл все свои матчи. При этом лучшим вратарем турнира стал представитель нашей команды Эдвард Паскуале. 32-летний голкипер вернулся в «Барыс» этим летом. Канадец выступал за астанчан в сезоне 2019⁄2020. Также в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) играл за ярославский ­«Локомотив» и магнитогорский «Металлург».

Вначале наша команда обыграла со счетом 2:1 ярославский «Локомотив», потом был сокрушен хозяин турнира омский «Авангард» – 4:3, ну и напоследок мы обыграли и нижнекамский «Неф­техимик» со счетом 3:1. Стоит отметить, что казахстанцы должны были сыграть еще и с уфимским «Салаватом Юлаевым». Но башкирская команда прибыла на турнир с опозданием (так как она прощалась с неожиданно ушедшим из жизни хоккеистом), а потому «Барысу» была засчитана победа без заброшенных шайб.

Напомним, что новый сезон в Континентальной хоккейной лиге «Барыс» откроет домашним матчем против «Салавата Юлаева» 2 сентября.