Клюшки к бою!

Свежий выпуск
22
Кошкарбек Тусипов

В Астане и Кокшетау проходит розыгрыш Кубка Казахстана, а столичный «Барыс» вернулся победителем международного турнира «Кубка Блинова».

фото ХК «Алматы»

На групповом этапе розыгрыша Кубка Казахстана по хоккею с шайбой 11 команд (одна из Узбекистана, а остальные казахстанские) разделены на две группы, в которых играют каждая с каждой по одному матчу. Матчи Группы А проходят в столице на льду «Барыс Арены», а матчи Группы Б в Кокшетау на льду Дворца спорта «Бурабай».

На сегодняшний день лидером группы А является усть-каменогорское «Торпедо», одержавшее три победы в четырех поединках и набравшее 9 очков. Вслед за ним с 8 очками располагается «Актобе», у которого в активе тоже три победы (одна по итогам овертайма). Шесть очков у столичного «Номада», пять у «Алматы» и по четыре у петропавловского «Кулагера» и атырауского «Бейбарыса».

В группе В с девятью очками пос­ле трех чистых побед лидирует кокшетауский «Арлан». Восемь очков у ташкентского «Хумо». По три очка у «Горняка» из Рудного и «Иртыша» из Павлодара и всего лишь одно у карагандинской «Сарыарки». «Арлан» и «Хумо» досрочно обеспечили себе выход в полуфинал.

В это же время на прошедшей неделе завершились все матчи «Кубка Блинова» – традиционного предсезонного турнира, который впервые прошел в Омске после четырехлетнего перерыва. И здесь победителем международного первенства стал столичный «Барыс», который выиграл все свои матчи. При этом лучшим вратарем турнира стал представитель нашей команды Эдвард Паскуале. 32-летний голкипер вернулся в «Барыс» этим летом. Канадец выступал за астанчан в сезоне 2019⁄2020. Также в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) играл за ярославский ­«Локомотив» и магнитогорский «Металлург».

Вначале наша команда обыграла со счетом 2:1 ярославский «Локомотив», потом был сокрушен хозяин турнира омский «Авангард» – 4:3, ну и напоследок мы обыграли и нижнекамский «Неф­техимик» со счетом 3:1. Стоит отметить, что казахстанцы должны были сыграть еще и с уфимским «Салаватом Юлаевым». Но башкирская команда прибыла на турнир с опозданием (так как она прощалась с неожиданно ушедшим из жизни хоккеистом), а потому «Барысу» была засчитана победа без заброшенных шайб.

Напомним, что новый сезон в Континентальной хоккейной лиге «Барыс» откроет домашним матчем против «Салавата Юлаева» 2 сентября.

#кубок #Спорт #розыгрыш #хоккей

Популярное

Все
Лидер прежний – «Ордабасы»
В такой тесноте и заразиться недолго
Инициативы особого значения
Энергетики вернули деньги по решению суда
И дивидендов не видят, и выйти не могут
Путь к безъядерному миру
Жителям Карагандинской области массово отказывают во внесудебном банкротстве
О качестве урожая на законодательном поле
Каждый пятый казахстанец зависим от азартных игр
Аналог молока. Растительный
Выгодный проект
Клюшки к бою!
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
11 человек утонули вместе в реке Сырдарья: подробности рассказали в акимате
«Ордабасы» упрочил лидерство
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Выборы акимов: первые ласточки президентских реформ
В бассейн за здоровьем
Янтарный приз ансамбля «Айгөлек»
Спикер Сената встретился с экспертами проекта "Школа аналитики"
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Как выучить язык и обрести друзей
Рабочий Наурзумского заповедника Костанайской области пострадал при пожаре
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане
Токаев и Рахмон осмотрели выставку народного творчества Таджикистана
Группу вымогателей с криминальными связями удалось осудить спустя 7 лет в Астане
Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите БРИКС
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Мысли о будущем
Опубликован список пассажиров разбившегося в России самолета Еmbraer
Муравьи из Италии пытались незаконно "проникнуть" в Казахстан (видео)
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане
Пожар в ЖК в Алматы: выпрыгнувших девушек могли спасти огнеборцы
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
Когда объявят список обладателей образовательных грантов в РК
Смаилов встретился с предпринимателями из нескольких регионов
Казахстанцам напомнили о необходимости поставить на учет собак и кошек
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Самый охраняемый завод Казахстана впервые за многие годы показал свое производство ядерного топлива для реакторов АЭС
Новый пожар произошел в резервате "Семей орманы"
Антикор ищет волонтеров
Президент наградил посмертно орденом "Айбын" учителя НВП школы Астаны
Неразрешенные налоговые проверки бизнесменов пресек Антикор
Пожар в алматинском ЖК «Аккент» обнажил проблемы пожарной безопасности в многоэтажных домах

Читайте также

Фундамент суверенитета
Гарант независимости
Культурные узы крепчают
К высочайшим стандартам

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]