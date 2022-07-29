КНБ ликвидировал крупный наркоканал

Департаментом КНБ по городу Нур-Султан задержан житель столицы, подозреваемый в причастности к сбыту психотропных веществ в особо крупных объемах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности РК.

В ходе процессуальных мероприятий из незаконного оборота было изъято 1,5 кг «мефедрона», 1,4 кг «альфа-PVP» и 659 таблеток МДМА (т.н. «экстази»).

Следствие установило, что наркотики расфасовывались в арендуемой квартире в центре столицы и регулярно сбывались через онлайн-площадки в Интернете.

По данному факту проводится расследование по ч.3 ст.297 УК РК, что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, отметили в КНБ.